Seguridad

Sujeto es Asesinado a Disparos en Coatzacoalcos, Veracruz

Sujetos desconocidos abrieron fuego contra un hombre en Coatzacoalcos. Otro hecho de violencia ocurrió cuatro horas antes

Sujeto es Asesinado a Disparos en Coatzacoalcos, VeracruzLos agresores huyeron del sitio con rumbo desconocido. Foto: Archivo | N+

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Coatzacoalcos registra dos hombres asesinados a tiros en diferentes colonias. La Fiscalía de Veracruz abrió una investigación.

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