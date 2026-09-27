Sujeto es Asesinado a Disparos en Coatzacoalcos, Veracruz

Tras reportarse el asesinato de un hombre cerca de las vías del tren en la colonia Cuauhtémoc de la ciudad de Coatzacoalcos, en menos de cuatro horas otro hecho de violencia se registró en la zona sur de la entidad.

De acuerdo con los primeros reportes, una segunda víctima también fue atacada a disparos por sujetos desconocidos. Este hecho se registró en la colonia Palma Sola, en la esquina de Zaragoza y Pino Suárez. Los agresores también escaparon.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) indicó que ya se abrió la carpeta de investigación correspondiente y tanto el cuerpo del primer asesinato como el de la segunda víctima fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO).