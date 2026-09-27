Hay Suspensión de Clases del Lunes 28 de Septiembre a 2 de Octubre: Fechas y Quiénes Descansan

De forma inesperada la SEP (Secretaría de Educación Pública) anunció la suspensión de clases algunos días de la semana del lunes 28 de septiembre al viernes 2 de octubre, por eso te decimos qué día se cancelan las actividades escolares y los alumnos que van a descansar en México, pues estas fechas no vienen incluidas en el calendario escolar 2026 a 2027.

La SEP no suspende clases constantemente. Aunque cada entidad suele dar como feriados varios días, el objetivo es cumplir con los 185 días de actividades durante el ciclo escolar 2026-2027. Los únicos motivos que obligan a tener que cancelar las escuelas es por situaciones adversas que ponen en riesgo la integridad del personal docente, administrativo y estudiantil.

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¿Qué días hay suspensión de clases del lunes 28 de septiembre al 2 de octubre 2026 en México?

Para esta semana ya está confirmado que se cancelan las actividades escolares en varias escuelas durante dos días: el lunes 28 y martes 29 de septiembre 2026. Esta medida aplica solo para algunos alumnos y la idea es retomar actividades para el resto de la semana.

El viernes 2 de octubre se conmemora el aniversario de la matanza de Tlatelolco de 1968 en México, pero esta fecha no es considerada un día feriado y de descanso, por lo que alumnos de preescolar, primaria y secundaria de la SEP deben acudir a clases normales.

¿Por qué se suspenden clases mañana, el martes 29 y el miércoles 30 de septiembre 2026?

El motivo por el que no hay clases el lunes, martes y miércoles es porque las secretarías de Educación Pública de Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, decidieron anteponer la seguridad de los estudiantes ante los efectos del huracán Polo.

En Baja California Sur decidió suspender labores escolares y administrativas en los cinco municipios de la entidad.

Se espera que para el miércoles 30 de septiembre, alumnos de educación básica del estado puedan volver a sus actividades normales, aunque esto dependerá de la SEP y lo que autorice el Consejo Estatal de Protección Civil ante las posibles afectaciones que puedan originarse.

Además, la Secretaría de Educación Pública de Sonora informó la suspensión de las actividades escolares presenciales en escuelas públicas y particulares de todos los niveles educativos.

Para mañana lunes, las clases del turno vespertino serán suspendidas en 25 municipios. Para el martes 29 y miércoles 30, las actividades serán suspendidas en ambos turnos y en todos los niveles educativos de los 72 municipios.

Las autoridades pidieron a la población permanecer atenta a las indicaciones oficiales.

Mientras que en Sinaloa, mañana lunes 28 de septiembre también se suspenderán las actividades escolares presenciales en el turno matutino de las escuelas públicas y privadas de los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix y Juan José Ríos, así como en la sindicatura de Ruiz Cortines.

AO | ASJ