Educación

Hay Suspensión de Clases del Lunes 28 de Septiembre a 2 de Octubre: Fechas y Quiénes Descansan

La SEP suspende clases dos días en la semana que termina septiembre e inicia octubre 2026, por eso varios alumnos de preescolar, primaria y secundaria van a tener descanso inesperado

Hay suspensión de clases lunes 28 de septiembre al 2 de octubre 2026 fechas quienes descansanLa SEP suspende clases aunque los días no están establecidos en el calendario escolar 2026. Foto: Cuartoscuro

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