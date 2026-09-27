Movilidad

¿CAMe Activa Doble No Circula Hoy Lunes 28 de Septiembre? Así Será Restricción en CDMX y Edomex

Checa si hay Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula el lunes 28 de septiembre 2026, pues varios carros no pueden salir por la restricción vehicular

CAMe activa Doble Hoy No Circula lunes 28 de septiembre 2026 restricción en CDMX y EdomexLa CAMe ya tiene definido el horario en que aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex este lunes. Foto: Cuartoscuro

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