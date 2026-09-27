¿CAMe Activa Doble No Circula Hoy Lunes 28 de Septiembre? Así Será Restricción en CDMX y Edomex

Ya se cumplieron dos semanas desde que se activó la fase 1 de la Contingencia Ambiental y debido a que la calidad del aire suele cambiar constantemente en el Valle de México, te decimos si hay Doble Hoy No Circula este lunes 28 de septiembre 2026 en CDMX y Edomex, así sabrás qué carros y placas no circulan por la restricción vehicular activada de la Comisión Ambiental de las Megalópolis (CAMe).

Como ya se sabe el programa Hoy No Circula de CDMX y el Estado de México se suspende cada domingo. Si se implementa ese día es porque la calidad del aire es muy mala y es necesario disminuir la contaminación en la zona centro del país.

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¿Hay Contingencia Ambiental hoy en CDMX y Edomex?

De acuerdo con el último reporte del Índice de Aire y Salud, la calidad del aire en CDMX y Edomex es aceptable aún y con la presencia de ozono. Esto vuelve poco probable la posibilidad de que la CAMe implemente medidas adicionales para evitar que la contaminación aumente.

Por esa razón, las autoridades no ven la necesidad de activar la Contingencia Ambiental en el Valle de México. Aún así te recomendamos seguir de cerca todas las actualizaciones que se brinden al respecto.

Debido a que hasta el momento la Contingencia Ambiental está desactivada, el Doble Hoy No Circula también se encuentra suspendido. Eso quiere decir que durante el último lunes del mes se van a aplicar las restricciones vehiculares habituales en la Ciudad de México y el Estado de México.

De acuerdo con los establecido por la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) el programa Hoy No Circula indica que la restricción inicia desde las 05:00 de la mañana y termina a las 22:00 horas del lunes 28 de septiembre 2026.

Hoy No Circula 28 de septiembre 2026: Qué carros y placas no salen por restricción

Con la Contingencia inactiva, el Hoy No Circula 28 de septiembre 2026 opera con normalidad, lo que significa que los siguientes carros no circulan durante el cuarto lunes del mes:

Carros con holograma 1 y 2 con engomado amarillo .

Autos con terminación de placas 5 y 6 .

Vehículos con placas foráneas no circulan de 05:00 a 11:00 horas de la mañana.

Ya que hasta el momento sigue suspendido el Doble Hoy No Circula lunes 28 de septiembre 2026, eso significa que los carros con holograma 0 y 00, así como los autos híbridos y eléctricos están exentos del programa de restricción vehicular en CDMX y Edomex.

AO