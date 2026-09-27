UAEM, En La Sombra De La Violencia: Así Es Estudiar Entre Feminicidios y Homicidios en Morelos

Ir a clases, cruzar el campus y regresar a casa se ha convertido en una rutina marcada por el miedo para algunos estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Las desapariciones y feminicidios de Kimberly, Carol, Michelle y Claudia, ocurridos en menos de siete meses, han provocado miedo e indignación entre la comunidad universitaria. Para los alumnos, estos casos son apenas la parte visible de una violencia que también se percibe en los alrededores de la institución.

N+ Media recorrió las instalaciones de la UAEM, en Cuernavaca, Morelos, a poco más de hora y media de la Ciudad de México, para hablar con estudiantes sobre la inseguridad que enfrentan. Algunos decidieron ocultar su identidad para contar sus experiencias.

En México, 14.3% de las personas mayores de 18 años se sintieron inseguras dentro de la escuela, y la mayoría fueron mujeres. En Morelos, los estudiantes consultados describen una realidad que no se limita a las aulas.

“Soy sobreviviente de violación por parte de un compañero mío de la carrera que estudiaba en ese entonces. No solamente yo, hubieron muchas más denuncias, sin embargo, él se tituló el año pasado, eso fue en 2021”, narra una estudiante a N+ Media.

Otro alumno contó que la inseguridad también alcanza a quienes salen de la universidad: “También tengo amigos de biología que los han intentado asaltar en la zona de acá. Y a dos chicas se las trataron de llevar en un coche, eso fue justo antes del paro, por eso también mucha gente estaba enojada”.

Durante el recorrido, N+ Media documentó las condiciones de acceso al campus: no hay una puerta, pluma de seguridad o cabina de vigilancia que impida el ingreso libre a las instalaciones.

Sin embargo, los propios estudiantes reconocen que la responsabilidad no recae únicamente en la universidad.

“No toda la culpa y no todo esto tiene que ver con la universidad porque la universidad no puede controlar tampoco la seguridad del estado”, contó otro alumno.

La UAEM tiene más de 40 mil estudiantes distribuidos en 48 unidades académicas. Para muchos, la inseguridad no comienza ni termina en el campus: también forma parte del entorno que deben recorrer todos los días.

“Muchas son foráneas, no conocen mucho el estado, no conocen mucho los alrededores, pues eso puede ser un blanco fácil quizá también para los criminales”, señaló un estudiante.

En Morelos, estudiar también significa identificar las zonas donde no conviene caminar solo, estar atento al salir de clase y preguntarse qué puede ocurrir al volver a casa.

Para estos estudiantes, vivir sin miedo no es una exigencia extraordinaria. Es el derecho de poder ir a la universidad y regresar a casa.

TLS