Seguridad

UAEM, En La Sombra De La Violencia: Así Es Estudiar Entre Feminicidios y Homicidios en Morelos

El asesinato de la alumna española Claudia Tacoronte y la confirmación de la muerte de dos jóvenes más vuelven a exhibir la inseguridad en el estado

Estudiantes de la UAEM Morelos hacen pintasEstudiantes de la UAEM Morelos hacen pintas durante protestas por la muerte de Claudia Tacoronte. Foto: Cuartoscuro
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