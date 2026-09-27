Hallan Muerto a Hombre Dentro de Pozo en la Colonia San Agustín de Torreón

La mañana de este domingo, un hombre fue localizado sin vida al interior de un pozo, ubicado en un tramo de terracería de la colonia San Agustín, en Torreón.

El occiso fue identificado como José, de 45 años. De acuerdo con vecinos del sector, durante el día sábado el hombre había presentado malestares y vomitado en varias ocasiones. Además, señalaron que padecía hipertensión y diabetes.

Según informaron, José también era adicto a la droga conocida como cristal, situación que fue mencionada por los vecinos al momento de brindar información sobre el hombre.

Autoridades acudieron al lugar y confirmaron el hallazgo del cuerpo al interior del pozo. La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) tomó conocimiento de los hechos, mientras que elementos de Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones de la Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas precisas de su fallecimiento.