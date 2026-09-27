Seguridad

Hallan Muerto a Hombre Dentro de Pozo en la Colonia San Agustín de Torreón

Según vecinos del sector José habría presentado malestares en varias ocasiones

Según vecinos del sector José habría presentado malestares en varias ocasionesEl pozo fue ubicado en un tramo de terracería de la colonia San Agustín en Torreón. Foto: N+

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El pozo fue ubicado en un tramo de terracería de la colonia San Agustín en Torreón

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