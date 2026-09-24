Un hombre de 32 años murió en el Hospital General de Zona No. 16 del IMSS, luego de permanecer varios días internado por presuntamente atragantarse con una naranja dentro de un centro de rehabilitación ubicado en Torreón.

El fallecido fue identificado como Mario Gerardo Gamarra, de 32 años de edad, quien, según los reportes, llevaba alrededor de ocho días internado en el anexo denominado Sinaí, ubicado en la colonia La Merced.

De acuerdo con la información disponible, durante su estancia en el centro de rehabilitación habría ocurrido el incidente que provocó que fuera trasladado para recibir atención médica. Sin embargo, pese a permanecer varios días hospitalizado, finalmente perdió la vida este jueves.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) tomó conocimiento del caso e inició las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos.