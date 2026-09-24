Seguridad

Muere Hombre Presuntamente por Atragantarse con Naranja en Anexo de Torreón

Mario llevaba cerca de ocho días internado en el centro de rehabilitación Sinaí, ubicado en la colonia La Merced

Mario llevaba cerca de ocho días internado en el centro de rehabilitación Sinaí, ubicado en la colonia La MercedEl hombre presuntamente murió al atragantarse con una naranja dentro de un anexo de Torreón. Foto: N+

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El hombre presuntamente murió al atragantarse con una naranja dentro de un anexo de Torreón

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