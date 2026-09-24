Una persona fue detenida en Puerto Peñasco luego de que previamente realizara una agresión armada en contra de elementos de corporaciones de seguridad.

A través de un comunicado, el Gobierno Municipal de Puerto Peñasco informó que se trató de una acción coordinada entre corporaciones que mantienen operativos en la localidad, aunque no señalan en qué zona se dio la agresión y posterior aseguramiento.

El hecho ocurre días después de un importante operativo en el que fueron aseguradas armas, vehículos con reporte de robo y narcóticos, además de siete personas detenidas, entre ellas un menor de 14 años, y ocho gambusinos privados de la libertad que fueron liberados.