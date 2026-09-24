Seguridad

Un Detenido tras Agresión Armada en Contra de Elementos de Seguridad en Sonora

El ataque armado ocurrió días después de un oporativo realizado donde fueron aseguradas armas, vehículos y narcóticos en el municipio de Puerto Peñasco

Un Detenido tras Agresión Armada en Contra de Elementos de Seguridad en SonoraUn Detenido tras Agresión Armada en Contra de Elementos de Seguridad en Sonora. Foto: Archivo N+

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