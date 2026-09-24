Rescatan a Menor que Fue Amenazado por su Padre y Utilizado Como Rehén en Sonora

Un niño que era mantenido como rehén y amenazado con un cuchillo por su propio padre, fue rescatado por la Policía Municipal de Nogales la tarde del miércoles en la colonia Las Bellotas, donde se presentó una situación de violencia familiar.



La emergencia fue atendida por agentes adscritos a la Unidad de Atención a Delitos especializada en Violencia Familiar, quienes al llegar encontraron al hombre con un arma blanca y tenía al menor en brazos.



Los oficiales actuaron mediante comandos verbales y conforme a los protocolos establecidos para controlar la situación.



El individuo depuso el arma y entregó al niño a los agentes, quienes posteriormente procedieron a detenerlo.



El detenido fue identificado como Roque “N”, de 29 años, expareja de la víctima, y quedó a disposición de la autoridad correspondiente.



La víctima y el menor recibieron protección y atención conforme al protocolo establecido.



La Policía Municipal de Nogales señaló que ante una situación de violencia se puede solicitar auxilio a través del número de emergencias 911.