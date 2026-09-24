Seguridad

Rescatan a Menor que Fue Amenazado por su Padre y Utilizado Como Rehén en Sonora

Elementos de la Policía Municipal rescataron al niño luego de presentarse una situación de violencia familiar en un domicilio de la colonia Las Bellotas de Nogales

Rescatan a Menor que Fue Retenido como Rehén y Amenazado por su Padre en SonoraRescatan a Menor que Fue Retenido como Rehén y Amenazado por su Padre en Sonora. Foto: Policía Municipal de Nogales

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