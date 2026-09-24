La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) publicó las tablas del Indicador de Rendimiento Neto (IRN) de las Siefores para que los trabajadores mexicanos sepan qué Afore es mejor en 2026.

Una Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) es una institución financiera en México que se encarga de administrar e invertir de forma segura el dinero para la jubilación de los trabajadores.

Actualmente existen 10 corporaciones de este tipo en el país, de las cuales nueve son privadas y una pública. Las Afores del sector privado son Azteca, Coppel, Banamex, Inbursa, Invercap, Principal, Profuturo, Sura y XXI Banorte, mientras que la administradora del gobierno es PENSIONISSSTE.

Si tú ya cuentas con tu Afore, en notas previas te explicamos cuántas semanas cotizadas debes tener para retirar tu dinero por desempleo y cómo saber el saldo de tu cuenta y si estás cotizando correctamente.

¿Qué es el Indicador de Rendimiento Neto?

El IRN que proporciona la Consar cada mes ayuda a los trabajadores a comparar cuáles son las mejores afores, ya que reflejan el rendimiento que ha generado cada una de las Siefores a corto, mediano y largo plazo.

Las Siefores (Sociedad de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro) son los fondos de inversión en los cuales las Afores invierten el dinero del ahorro para el retiro de los trabajadores con el fin de generar rendimientos y hacer crecer su capital.

Estas Siefores Generacionales agrupan a los trabajadores según su año de nacimiento, ya que el dinero se invierte de acuerdo con la edad de las personas, pues cuando son jóvenes se busca generar ganancias altas y cuando son mayores la estrategia es más conservadora para proteger el dinero acumulado. Estos son los rangos actuales:

SIEFORE Básica inicial

SIEFORE Básica 95-99

SIEFORE Básica 90-94

SIEFORE Básica 85-89

SIEFORE Básica 80-84

SIEFORE Básica 75-79

SIEFORE Básica 70-74

SIEFORE Básica 65-69

SIEFORE Básica 60-64

SIEFORE Básica de pensiones (SB0)

¿Cómo consultar el rendimiento de las Afores 2026?

Para saber cuál es la mejor Afore para ti, debes ingresar a la página oficial de la Consar y revisar las tablas del Indicador de Rendimiento Neto. Este es el link: www.gob.mx/consar/articulos/indicador-de-rendimiento-neto.

Ahí, los trabajadores deben buscar el grupo generacional al que pertenecen, es decir el año en el que nacieron, y verificar qué Afore es la que más les conviene, de acuerdo con los rendimientos obtenidos al cierre del mes de agosto 2026.

PPP