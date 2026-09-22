Aquellas personas que están aseguradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y desean hacer un retiro parcial de su Cuenta Individual de Afore por desempleo, deben saber que el dinero a obtener depende de la modalidad que elijan y que cumplan con una serie de requisitos, según dio a conocer el IMSS.

Este Instituto detalló que para poder hacer la solicitud deben contar con al menos 12 bimestres cotizados, sin necesariamente contabilizarlo en semanas. Es decir, un equivalente de dos años registrados en el IMSS.

Si no se tiene clara la afore en la que una persona está registrado, en una nota previa te explicamos cómo localizarla con tu CURP. Además del método a través del cuál puedes saber cuánto dinero tienes ahorrado.

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El retiro de estos recursos se podrá hacer a partir del día 46 posterior al término de la relación laboral con el patrón anterior. Pero, ojo, porque al ejercer este derecho sí se disminuyen las semanas que la persona tenga cotizadas ante el IMSS, lo que a futuro puede ver reducida su pensión.

Para recuperar la cantidad ahorrada en la Afore, se pueden reintegrar los recursos retirados posteriormente y así recuperar el cálculo de dichas semanas.

Tal como te adelantamos, el retiro parcial por desempleo IMSS tiene dos modalidades:

En la modalidad A, la Afore entrega una sola exhibición el equivalente a 30 días de su último salario base con un límite de 10 veces el salario mínimo mensual que rija en Ciudad de México (CDMX). Mientras que la modalidad B se entrega en una sola exhibición lo que resulte menor entre el equivalente a 90 veces el Salario Base de Cotización del Trabajador en las últimas 250 semanas cotizadas o el 11.5% de recursos acumulados en tu subcuenta de Retiro por Cesantía o Vejez.

Entre los requisitos que se solicitan a los trabajadores que desean hacer este trámite, están:

Tener una Cuenta Individual registrada en una Afore. 46 días mínimo de tiempo dado de baja en el IMSS. 3 años de antigüedad mínima con tu cuenta Afore. 2 años cotizados ante el IMSS (Modalidad A). 5 años sin haber hecho este mismo retiro antes. Tener tu expediente de identificación actualizado.

El trámite de solicitud de retiro parcial de ahorro por desempleo se puede hacer de manera presencial en la Afore a la que pertenece el trabajador, para lo cual debe presentar los siguientes documentos:

Solicitud de disposición de recursos por Retiro Parcial por Desempleo debidamente llenada y firmada, misma que será proporcionada por la Afore.

Identificación Oficial (credencial para votar, pasaporte o matrícula consular).

Algún documento que contenga el Número de Seguridad Social del Trabajador (NSS).

Posteriormente la Afore gestionará el trámite ante el IMSS, en un plazo no mayor a 10 días hábiles de haber recibido la solicitud para obtener el certificado del Derecho al Retiro.

Finalmente y una vez certificado el derecho por parte del IMSS, la Afore deberá poner a disposición del trabajador los recursos correspondientes según el derecho otorgado por el Instituto.