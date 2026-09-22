Economía

¿Cuántas Semanas Cotizadas Debo Tener para Retirar Dinero de mi Afore por Desempleo?

Para hacer el retiro parcial por Desempleo, el trabajador debe asegurarse de cumplir una serie de requisitos y elegir la modalidad que mejor convenga

Billetes. Semanas cotizadas para retirar la Afore¿Necesitas retirar el dinero de tu afore por desempleo? Te decimos cuáles son los requisitos para solicitar el dinero ahí ahorrado. Foto: Cuartoscuro.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+