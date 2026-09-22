Salud

Caso IMSS Durango: La Higiene Neonatal, Clave para Proteger la Vida de los Bebés

La muerte de cinco bebés en un hospital del IMSS en el estado ha encendido las alertas de salud

Personal medico en área de cuidados neonatales en hospital de MéxicoFoto: Cuartoscuro
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