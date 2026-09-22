Las autoridades investigan las causas de la muerte de cinco recién nacidos en instalaciones del Hospital General de Zona No. 1 del IMSS en Durango. Los decesos ocurrieron en la misma semana y durante las inspecciones hallaron una bacteria que podría estar vinculada con los fallecimientos.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de Salud Federal y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofrepris), realizan las investigaciones para esclarecer el caso ocurrido en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.

Se sabe que tres de los menores murieron el martes 15 de septiembre, otro de ellos perdió la vida el viernes 18 y el quinto bebé murió el sábado 19, todos ellos eran atendidos en el mismo lugar. Este lunes, el IMSS aseveró que realizaron un hallazgo importante durante las labores de inspección.

"Se identificó una bacteria sensible a los antibióticos de uso habitual disponibles en el hospital", señaló.

Sin embargo, puntualizó que "con la información disponible, su presencia no explica por sí sola los fallecimientos", por lo tanto, la revisión continúa. Además, no proporcionó detalles de la bacteria localizada en la Unidad donde murieron los bebés.

En tanto, el comisionado de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (Coprised), dijo en entrevista a medios que podrían ser varios los factores que provocaron la muerte de los recién nacidos.

"Factores hay varios, incluso desde algún descuido en el lavado de manos del personal. Y los proveedores que surten precisamente lo que se usan, sondas, mascarillas, equipos de ventilación, que no se les dé una adecuada limpieza. Hasta ahorita nosotros no tenemos el nombre de la bacteria", puntualizó.

En el Hospital del IMSS en Durango actualmente se implementan medidas de contención, como el aislamiento de casos, restricción de nuevos ingresos, limpieza y desinfección exhaustiva. También realiza la vigilancia de contactos y la toma de cultivos de seguimiento.

Y es que las medidas de higiene son clave para la salud de los recién nacidos en las clínicas, debido a que las primeras horas de vida son cruciales. La Organización Mundial de la Salud (OMS), indica que estos cuidados son indispensables para reducir la mortalidad neonatal y prevenir infecciones asociadas a la atención de la salud.

Debido a que los recién nacidos, especialmente si son prematuros o con bajo peso, tienen un sistema inmunológico inmaduro. Su piel es delgada y permeable, y aún no han desarrollado una flora bacteriana protectora bastante sólida. Esto quiere decir que, si ingresa cualquier microorganismo hospitalario, puede causar infecciones graves.

La práctica estricta de la higiene de manos antes y después de tocar al bebé reduce hasta el 50% de infecciones generalizadas. Además, la OMS refiere que en el entorno hospitalario existen bacterias patógenas que desarrollan resistencia a múltiples antibióticos.

EPP