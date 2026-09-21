Salud

Gobernador de Durango se Pronuncia por la Muerte de 5 Bebés en Hospital del IMSS

El mandatario estatal indicó que la COFEPRIS será la instancia encargada de realizar un estudio

Gobernador de Durango se Pronuncia por la Muerte de 5 Bebés en Hospital del IMSSCinco bebés murieron en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital General de Zona Número 1 en Durango. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+