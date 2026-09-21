El gobernador de Durango, Esteban Villegas, se pronunció sobre el caso de los cinco bebés recién nacidos que murieron en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona número 1, ubicado en la capital del estado.

El mandatario estatal refrendó su apoyo a las familias afectadas y aseguró que se dará seguimiento puntual a las investigaciones que realizan las autoridades para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los fallecimientos.

Esteban Villegas, señaló que el caso fue canalizado a la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango, con el objetivo de que se realizaran las investigaciones correspondientes. Sin embargo, indicó que el personal de esta instancia no tuvo acceso a los expedientes relacionados con los casos.

Ante esta situación, explicó que será la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) la instancia encargada de realizar un estudio para determinar qué ocurrió. Las autoridades estatales se mantienen a la espera de los resultados y de la información que pueda proporcionar la dependencia federal sobre las investigaciones.

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social emitió un comunicado donde lamentó el fallecimiento de los cinco bebés recién nacidos. De igual forma informó que realizaron una revisión clínica y epidemiológica integral para determinar las circunstancias de cada caso.

Se dio a conocer que durante la vigilancia, se detectó una bacteria sensible a los antibióticos de uso habitual disponibles en el hospital. Personal del hospital implementó medidas de contención, entre ellas, el aislamiento de casos, la restricción de nuevos ingresos.