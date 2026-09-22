El amarillo se apodera este 21 de septiembre del Mercado de Jamaica, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México (CDMX). Entre girasoles, rosas y tulipanes, comerciantes y compradores se preparan para una tradición que ha ganado fuerza entre los capitalinos: regalar flores amarillas a parejas, amigos o familiares.

La tendencia de regalar flores amarillas este día, impulsada principalmente por las redes sociales, ya tiene un efecto visible en uno de los mercados de flores más conocidos de la capital.

Los comerciantes reportan un fuerte incremento en la demanda, mientras los compradores pueden encontrar desde detalles relativamente sencillos hasta grandes arreglos cuyo precio alcanza los 3 mil 500 pesos.

Los pasillos del Mercado de Jamaica reflejan el fenómeno. Ramos, bouquets y arreglos en tonos amarillos ocupan un lugar especial entre la oferta de los comerciantes ante la llegada del 21 de septiembre.

Margarito Zúñiga Guevara, comerciante del mercado, explicó que la fecha provoca un incremento considerable en la demanda de este tipo de flores: “Ha aumentado 80% la venta de las flores amarillas”.

El aumento muestra cómo una tendencia que cobró fuerza en internet ha terminado por trasladarse a los negocios de la CDMX. Girasoles, rosas y tulipanes se encuentran entre las alternativas para quienes buscan sumarse a la tradición y sorprender a una persona especial.

El presupuesto puede cambiar considerablemente dependiendo del tamaño del arreglo, la cantidad de flores y las variedades seleccionadas. De acuerdo con la cobertura realizada en el Mercado de Jamaica, es posible encontrar arreglos desde aproximadamente 300 pesos, mientras que los diseños de mayor tamaño pueden alcanzar precios de entre 3 mil y 3 mil 500 pesos.

La elevada demanda del 21 de septiembre también puede provocar variaciones temporales en los precios. Por ello, el costo que encuentran los compradores durante esta jornada no necesariamente se mantiene durante los días posteriores.

Margarito Zúñiga Guevara señaló que el incremento está directamente relacionado con la popularidad que adquieren las flores amarillas durante esta fecha.

“Se aumenta un poco porque lo que pasa es que, como son tradiciones esas flores, nada más ese día aumenta. Ese día vuelve a su normalidad de precio”.

La variedad permite que cada comprador arme un regalo diferente. Entre las opciones disponibles aparecen bouquets de girasoles y tulipanes, además de rosas amarillas y arreglos que pueden complementarse con follaje, nube, otras flores y papeles especiales para envolver.

Pero no todas las personas llegan al Mercado de Jamaica únicamente para seguir una tendencia de redes sociales. Algunas recorren sus pasillos para escoger personalmente las flores y convertirlas en un regalo con un significado particular.

Ese fue el caso de Lety Hernández, quien acudió al mercado para comprar girasoles destinados a las novias de sus hijos, quienes se encontraban trabajando y le pidieron ayuda para conseguir el detalle.

“Es un acto de amor. Ellos nos pidieron que les hiciéramos el favor de comprarles sus flores porque ellos están trabajando”.

Entre la enorme variedad de colores y especies disponibles en el Mercado de Jamaica, Lety decidió llevar girasoles. Su elección tuvo que ver tanto con su apariencia como con el tiempo que pueden conservarse en buenas condiciones.

La compradora explicó por qué prefirió estas flores sobre otras alternativas tradicionales, como las rosas.

“Pues porque son bonitos, duran mucho y, pues bueno, a mí me gustan más que las rosas y yo creo que a ellas también les van a gustar más”.

Para Lety, el significado del regalo va más allá de la tendencia viral o de su origen en una producción televisiva. Lo importante es aprovechar la ocasión para expresar cariño mediante un detalle.

“Es un bonito detalle porque yo creo que no se deja de dar un detalle, un regalo, así que te demuestre que te quiere”.

La popularidad de regalar flores amarillas el 21 de septiembre está relacionada con Floricienta, la producción argentina que incorporó la canción “Flores amarillas” y una historia en la que recibir estas flores representaba uno de los anhelos de su protagonista.

Con el paso de los años, aquella referencia de la cultura popular encontró una segunda vida en plataformas como TikTok e Instagram. Videos, publicaciones y fotografías ayudaron a extender la costumbre a otros países de Latinoamérica, incluido México, donde cada 21 de septiembre aumenta la presencia de flores amarillas en calles, mercados y redes sociales.

En Argentina, además, el 21 de septiembre coincide con la llegada de la primavera. En México la situación es distinta, pues septiembre marca la transición hacia el otoño. Por esta razón, entre los mexicanos la popularidad de regalar flores amarillas está vinculada principalmente con Floricienta y el fenómeno generado posteriormente en las plataformas digitales.

Lo que comenzó como una referencia televisiva y después se convirtió en tendencia en redes sociales ahora tiene consecuencias visibles fuera de internet. En el Mercado de Jamaica, compradores recorren los locales para elegir girasoles, rosas y tulipanes, pero también buscan follaje, flores complementarias, nube y papel para terminar de dar forma al regalo.

Este 21 de septiembre, el amarillo vuelve a dominar una parte de la actividad del tradicional mercado de la alcaldía Venustiano Carranza. Con ventas que, según comerciantes, pueden aumentar hasta 80% y arreglos que alcanzan los 3 mil 500 pesos, la tendencia ya tiene una expresión comercial evidente.

Para muchos compradores, sin embargo, el motivo sigue siendo mucho más sencillo: convertir un ramo de flores amarillas en una manera de decir “te quiero” sin necesidad de pronunciar una sola palabra.