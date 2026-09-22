Sociedad

Flores Amarillas Disparan 80% sus Ventas en Jamaica: Cuestan hasta 3 mil 500 Pesos

Los arreglos de flores amarillas van desde aproximadamente 300 pesos hasta 3 mil 500 pesos, dependiendo del tamaño, cantidad y variedad de flores.

Arreglos de flores amarillas cuestan desde 300 pesos.Arreglos de flores amarillas cuestan desde 300 pesos. Foto: Cuartoscuro

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