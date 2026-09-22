Elvis Guerra llevó orgullo a su comunidad muxe en el Istmo de Tehuantepec. El pasado 15 de septiembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, portó un vestido que llevaba la firma del taller Biulú, en el que la bordadora oaxaqueña participa como parte de un colectivo de artesanas de la comunidad.

Sin embargo, aquel logro que buscó enaltecer el trabajo artesanal de la comunidad muxe y zapoteca de Juchitán, Oaxaca, fue opacado por una amenaza de extorsión.

La noche del 18 de septiembre, dos personas a bordo de una motocicleta dispararon contra la fachada del taller textil de Elvis Guerra. La diseñadora denunció el acto ante la Fiscalía del Estado de Oaxaca y detalló que desde agosto había recibido mensajes de WhatsApp que le exigían 200 mil pesos tras la inauguración del taller.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que se comunicó con la diseñadora y que se estableció coordinación con el gobierno estatal de Oaxaca y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para garantizar la seguridad de la bordadora zapoteca.

Vestido bordado por artesanos de Oaxaca, entre ellos Elvis Guerra. Foto: Cuartoscuro | Archivo

¿Quién es Elvis Guerra? Es una poeta, traductora, activista y artesana muxe originaria de Juchitán, Oaxaca. De acuerdo con la Secretaría de Cultura, las personas muxes suelen definirse como un género intermedio entre hombre y mujer y forman parte de una tradición cultural propia del Istmo de Tehuantepec.

Antes de dedicarse a la elaboración de huipiles y textiles bordados, Guerra estudió la licenciatura en Derecho.

Además de su trabajo como artesana y diseñadora, Guerra ha desarrollado una trayectoria en la poesía escrita en zapoteco.

En una entrevista explicó que escribir en esta lengua implica para ella asumir una postura política, especialmente porque aborda temas que todavía pueden considerarse tabú en algunas comunidades. Para la poeta, la escritura representa una forma de hablar sobre las experiencias y problemáticas que atraviesan a su comunidad.

Guerra también se ha dedicado a la traducción al zapoteco y ha interpretado poemas de contenido erótico en esta lengua.

Sus textos han sido publicados en revistas como Tierra Adentro y Círculo de Poesía, espacios en los que ha dado a conocer parte de su propuesta literaria. Ella ha señalado que busca contribuir, desde la poesía, al registro y visibilización de temas relacionados con su comunidad.

Su trabajo literario ha recibido reconocimiento, entre ellos el Premio CaSa: Creación Literaria en Lengua Zapoteca, que obtuvo en 2015 por sus poemas. Guerra también ha destacado el papel de las muxes en las luchas por los derechos LGBT+ en México.

TLS