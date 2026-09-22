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Grupo Pro-Palestina Protestará en Concierto de Ed Sheeran en el Estadio de Robert Kraft

La organización Massachusetts Peace Action convocó a una protesta afuera del Gillette Stadium, propiedad de Robert Kraft, quien habría presionado a Sheeran para que sacara a Macklemore de la gira

protesta-propalestina-concierto-ed-sheeran-gillette-stadium-robert-kraftFoto: AFP

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Manifestación en el concierto de Ed Sheeran en Massachusetts. MAPA critica la influencia de Robert Kraft en la gira tras la salida de Macklemore.

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