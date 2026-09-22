Una madre de familia denunció en redes sociales un presunto acto de discriminación contra su hijo, un estudiante con discapacidad visual del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach), Plantel 7, ubicado en la colonia Villa de Seris, en Hermosillo.

A través de un video difundido, la mujer expuso una situación que, de acuerdo con su denuncia, habría ocurrido con un maestro del plantel. Las autoridades educativas ya tienen conocimiento del caso, y compartieron en un comunicado que la situación está siendo atendida por las instancias correspondientes del Colegio, y que se dará seguimiento conforme a los protocolos y la normativa institucional aplicable.

La institución señaló que, después de conocer el suceso, se inició la atención correspondiente para revisar el caso y procurar el bienestar de estudiantes, docentes y personal de la preparatoria.

Cobach Sonora también hizo un llamado a privilegiar los espacios institucionales para atender las inquietudes relacionadas con este tipo de situaciones, con el objetivo de evitar que la difusión de información pueda afectar la dignidad de las personas involucradas o propiciar expresiones de violencia en espacios digitales.

Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente mayores detalles sobre las medidas adoptadas ni sobre el resultado de la revisión institucional, por lo que la denuncia permanece como un señalamiento en proceso de atención por parte de las autoridades educativas.