Educación

Reportan a Maestro de Cobach por Presunta Discriminación contra Alumno de Hermosillo

Autoridades educativas revisan lo ocurrido y aplican los protocolos correspondientes dentro del plantel

Reportan a Maestro de Cobach por Presunta Discriminación contra Alumno de HermosilloReportan a Maestro de Cobach por Presunta Discriminación contra Alumno de Hermosillo. Foto: Google Maps

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Denuncian discriminación en Cobach Sonora: madre expone situación de su hijo con discapacidad visual.

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