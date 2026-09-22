Un hombre identificado como Josué ‘N’ fue vinculado a proceso penal en Ensenada tras ser señalado como probable responsable del delito de pederastia en perjuicio de una menor de 14 años de edad.

La detención del imputado se llevó a cabo el pasado 8 de septiembre en la colonia Popular 1989, luego de que agentes de investigación le cumplimentaran una orden de aprehensión tramitada por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Como medida cautelar, la autoridad judicial le impuso prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá en prisión mientras se desarrollan las investigaciones.

JMR