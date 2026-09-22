Seguridad

Vinculan a Proceso a Hombre por Agresión a Una Menor en Ensenada, BC

El imputado fue detenido en la col. Popular 1989 tras denunciarse la agresión contra la víctima de 14 años

Vinculan a Proceso a Hombre por Agresión a Una Menor en EnsenadaVinculan a Proceso a Hombre por Agresión a Una Menor en Ensenada | Foto: FGE

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