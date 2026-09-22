La tarde de este lunes se registró un incendio en una bodega ubicada sobre el bulevar Manuel Gómez Morín, casi en el cruce con la calle San Pedro, lo que generó una importante movilización por parte de los cuerpos de emergencia.

El reporte fue realizado al número de emergencias 911, por lo que elementos del Departamento de Bomberos acudieron al lugar y trabajaron por varios minutos para controlar y sofocar las llamas.

En el lugar se informó que no había personas lesionadas. Sin embargo, vecinos del sector señalaron que el inmueble aparentemente se encontraba abandonado y era utilizado como refugio por personas en situación de calle.

Hasta el momento, las autoridades no han informado qué tipo de materiales se almacenaban en el lugar ni qué habría provocado el incendio. Será después del peritaje correspondiente cuando se pueda contar con mayor información sobre las causas del siniestro.

Debido a las labores de emergencia, la circulación vehicular permaneció afectada en el sector. Elementos de Seguridad Vial mantuvieron presencia en la zona y realizaron desvíos para agilizar el tráfico y evitar mayores riesgos.