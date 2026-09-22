Seguridad

Se Incendia Bodega en Ciudad Juárez; No se Reportan Lesionados

Bomberos trabajaron en el lugar para sofocar el incendio, mientras autoridades mantenían resguardada la zona

Se Incendia Bodega en Ciudad JuárezSe Incendia Bodega en Ciudad Juárez. Foto: N+

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Bodega en Ciudad Juárez arde sin dejar heridos. Bomberos controlan el fuego mientras se investiga la causa

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