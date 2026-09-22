Hallan Seis Cuerpos en una Fosa Clandestina en León, Guanajuato

Seis cuerpos en bolsas de plástico fueron encontrados al interior de una fosa clandestina en la colonia Arroyo Hondo, en el municipio de León, Guanajuato.

Los hechos ocurrieron tras una inspección por parte de cuerpos de seguridad donde habían encontrado el cuerpo de una mujer en una coladera.

Autoridades informaron que la fosa fue ubicada cerca del bulevar Timoteo Lozano, esquina con la calle Monte Carmelo, justo frente a la planta tratadora de agua de SAPAL.

Es importante mencionar que al tratar de sacar el cadáver de la mujer, los elementos de seguridad percibieron que de un pozo, venía un fuerte olor fétido y detectaron varias bolsas negras que contenían restos humanos en avanzado estado de descomposición.

En este operativo participaron agentes de la Policía Municipal, peritos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, así como efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.