Seguridad

Hallan Seis Cuerpos en una Fosa Clandestina en León, Guanajuato

Policías realizaron una búsqueda tras el hallazgo del cuerpo de una mujer y encontraron un pozo

Al lugar llegaron elementos de varias corporaciones de Seguridad.Foto: N+

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Seis cuerpos en bolsas de plástico encontrados en una fosa clandestina. La investigación inició tras descubrir el cadáver de una mujer.

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