Seguridad

Detienen a Juvencio Román ‘N’ en Jalisco; Era Buscado en Estados Unidos

El joven es señalado por su presunta participación en tráfico de armas y un homicidio ocurrido en Dallas, Texas

Detienen a Juvencio Román ‘N’ en JaliscoEl joven fue detenido en Tlajomulco de Zúñiga. Foto: Policia de Jalisco

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Capturan en Jalisco a Juvencio Román, buscado en Estados Unidos por tráfico de armas y homicidio en Dallas

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