Juvencio Román ‘N’, de 24 años, y de origen estadounidense, fue detenido por la Policía del Estado en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, debido a que contaba con una orden de aprehensión en Estados Unidos y era buscado por autoridades de ese país por su presunta participación en los delitos de tráfico de armas y homicidio.

La detención ocurrió en la avenida Morelos, al cruce con Júpiter, en la colonia Real del Sol, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde se registró una importante movilización policial en una plaza comercial.

De acuerdo con lo informado por las autoridades estatales, el Servicio de Marshals de Estados Unidos y el FBI solicitaron apoyo a las corporaciones de Jalisco, debido a que Román ‘N’ contaba con una orden de aprehensión desde 2022 y se encontraba en lista de espera dentro de las solicitudes de repatriación realizadas por autoridades estadounidenses.

A Juvencio Román ‘N’ se le señala por su presunta participación en los delitos de tráfico de armas y homicidio, este último ocurrido en Dallas, Texas, Estados Unidos, el 8 de septiembre de 2022.

Las investigaciones de las agencias estadounidenses establecían que el hombre, ahora detenido, se encontraba escondido y prófugo de la justicia en el Área Metropolitana de Guadalajara, luego de haber ingresado a México de manera irregular.

Una vez detenido, las autoridades de Jalisco trasladaron a Juvencio Román ‘N’ al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, donde sería enviado a Estados Unidos y puesto a disposición de las autoridades de ese país para que continúen sus procesos legales.