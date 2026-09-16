Accidentes

Muere Perra tras Ser Atropellada por Policía de Guadalajara

Una mascota falleció después de que fue arrollada por una patrulla en la colonia El Mirador; la familia recibió apoyo psicológico luego de los hechos

Patrulla de GuadalajaraUna perra murió atropellada por una patrulla de la Policía de Guadalajara. Foto: Jahir Torres

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En Guadalajara: Nala, una perra de 4 meses, muere atropellada por una patrulla. La familia recibe apoyo psicológico mientras espera sus cenizas

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