Una perra de 4 meses de edad murió atropellada por una patrulla de la Comisaría de Guadalajara cuando circulaba sobre las calles José Luis Mora y Emiliano Zapopan, en la colonia El Mirador, un hecho que dejó consternada a toda una familia.

Se trata de Nala, la cachorra de Alisson Torres, la cual fue atropellada el 9 de septiembre por una patrulla; la Comisaría de Guadalajara informó a través de un comunicado que la unidad no circulaba a exceso de velocidad cuando ocurrió el accidente.

Las autoridades aseguran que brindaron ayuda psicológica a la familia Torres, la cual era propietaria de la perra Nala, y quienes se mantienen a al espera de que sus cenizas les sean entregadas por parte de la dependencia.

"Era una perrita muy juguetona, muy alegre, sí nos hizo enojar muchas veces, pero pues la queríamos mucho", manifestó Alisson.

Después de lo ocurrido, la familia mencionó que buscará adoptar a otro cachorro para que comparta su vida con Yira, otra perra de 11 años, de raza pitbull.

"La oficial pasó y la arrolló, ya de ahí, pues salimos nosotros a verificar y sí, pues ya la habíamos tirado en el suelo con su cadera quebrada, la cabeza, pues le tronó, le sacó los ojos, hizo el intento de pararse, querer irse, pues a su casa, y ya no puedo, ya fue cuando brincó una vez y ahí quedó la perrita", mencionó Yahir Torres, dueño de Nala.