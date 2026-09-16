Muere Vendedor de Coctéles en Álamo Temapache; Autoridades Investigan las Causas

Una intensa movilización se registró en la zona norte de la entidad veracruzana debido a un reporte en el que se daba a conocer que un hombre identificado como Sergio 'N', de 55 años, perdió la vida en el municipio de Álamo.

De acuerdo con testigos, el hombre fallecido llegó al sitio y se sentó en una silla en el pasillo del callejón Miguel Hidalgo de la zona centro del municipio anteriormente citado; sin embargo, momentos después comenzó a sentirse mal y comenzó a presentar convulsiones.

Tras realizarse el reporte a los cuerpos de emergencias, paramédicos acudieron al sitio donde se registraron los hechos para brindarle atención médica; sin embargo, al realizar la valoración, se dio a conocer que ya no presentaba signos vitales, por lo que solo se confirmó su fallecimiento.

Sergio 'N' era conocido en el centro de la ciudad de Álamo por dedicarse a la venta y entrega de cocteles por pedido. Su cuerpo permaneció en el lugar del deceso mientras las autoridades llevaban a cabo las diligencias ministeriales correspondientes.