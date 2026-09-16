Accidentes

Muere Vendedor de Coctéles en Álamo Temapache; Autoridades Investigan las Causas

Una persona del sexo masculino perdió la vida tras presentar complicaciones de salud en la zona norte de la entidad veracruzana

Muere Vendedor de Coctéles en Álamo Temapache; Autoridades Investigan las CausasLa víctima comenzó a presentar complicaciones de salud, minutos después murió en una silla. Foto: Hipólito Tapia Moreno

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Sergio 'N', vendedor de cocteles en Álamo, pierde la vida en el centro. Las autoridades buscan esclarecer las causas.

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