Asesinan a Empleada de Tortillería en Culiacán, Sinaloa; Tercer Feminicidio en 48 Horas

La violencia contra las mujeres en Sinaloa tiene en alerta a los habitantes y a las autoridades. Esta semana se registraron al menos dos feminicidios con apenas horas de diferencia en la entidad. Ahora es en Culiacán donde se cometió otro homicidio.

La tarde de este miércoles 16 de septiembre 2026, los servicios de emergencia fueron alertados luego de que se escucharan detonaciones por arma de fuego en inmediaciones de la colonia Ampliación 5 de Febrero. Los elementos de la policía municipal acudieron hasta la calle Convención de Apatzingán, entre Primera y Segunda.

Al interior de un local de tortillas de harina fue localizada una persona con diversas lesiones provocadas por impactos de bala. Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios; sin embargo, ya no contaba con signos vitales.

Luego de confirmarse el fallecimiento de la mujer de aproximadamente 52 años de edad, la zona fue acordonada por diversas autoridades, entre ellas, elementos del Ejército. En tanto, se desplegó un operativo para localizar a los agresores.

Según testigos, hombres armados irrumpieron en el lugar, abrieron fuego en contra de la encargada de la tortillería y luego huyeron del sitio. Hasta el momento se desconoce si la víctima había denunciado amenazas; aunque la primera línea de investigación es un ataque directo.

El asesinato de la trabajadora en Culiacán pone en alerta a la entidad. Durante el mes de septiembre de 2026, la Fiscalía de Sinaloa registra al menos 14 carpetas de investigación por el delito de feminicidio. Los municipios donde hay mayor concentración de casos son Culiacán, Mazatlán y Escuinapa.

El lunes 14 de septiembre, la maestra de preescolar, Sara Rosalina, de 31 años de edad, fue atacada a balazos cuando estaba a punto de llegar a su vivienda en el Centro de Escuinapa; había dejado a su hija en la escuela. Un día después, se reportó el hallazgo sin vida de María Reyna, de 61 años de edad, una maestra jubilada, al interior de su domicilio en Culiacán.

EPP