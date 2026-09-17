Seguridad

Asesinan a Empleada de Tortillería en Culiacán, Sinaloa; Tercer Feminicidio en 48 Horas

La víctima estaba en el negocio cuando fue agredida con armas de fuego

Los elementos de seguridad mantienen acordonado el negocio donde ocurrió el crimenFoto: Redes
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