Asesinan a Maestra de Preescolar Afuera de su Casa en Escuinapa, Sinaloa

La violencia contra las mujeres no se detiene en Escuinapa, Sinaloa. Según cifras oficiales, en lo que va del año se han contabilizado 15 feminicidios en el municipio. Lamentablemente, el número aumentó este lunes tras el asesinato de una maestra de preescolar en pleno centro de la comunidad.

Una llamada de emergencia en la que refirieron varias detonaciones por arma de fuego alertó a las autoridades en la colonia Centro. Por esta razón, se dirigieron al cruce de las calles Francisco Pérez y Francisco I. Madero, cerca de una tienda comercial.

Al llegar al sitio encontraron a una mujer con visibles lesiones por arma de fuego. Personal médico revisó a la víctima, pero lamentablemente ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada para comenzar con las primeras indagatorias.

Durante las diligencias los elementos policiacos localizaron alrededor de 10 casquillos percutidos, al parecer calibre 9 milímetros. La Fiscalía de Sinaloa abrió una carpeta de investigación, mientras peritos hicieron el levantamiento del cuerpo.

La mujer fue identificada como Sara Rosalina, de 31 años de edad, quien trabajaba como maestra de preescolar en Escuinapa.

Los testigos refirieron que el ataque ocurrió por la mañana, cuando Sara presuntamente volvía a casa después de dejar a su hija en la escuela. Hombres armados la sorprendieron cuando cruzaba la calle para llegar a su vivienda y le dispararon en diversas ocasiones.

A través de redes sociales, vecinos y compañeros de trabajo expresaron su tristeza e impotencia por la violencia que viven los sinaloenses. Exigieron justicia por la muerte de Sara Rosalina, quien era “una mujer con toda una vida por delante”.

“Como maestro, me duele todavía más pensar que alguien que dedicaba su vida a educar niños haya terminado víctima de esta violencia. No podemos acostumbrarnos a estas noticias ni permitir que Sara se convierta solamente en una cifra”, escribio el profesor Francisco Javier en sus redes sociales.

Mientras se llevaban a cabo las primeras investigaciones por el asesinato de la profesora, en Culiacán la comunidad escolar era testigo de otro hecho violento. Debido a que las autoridades encontraron los cuerpos de dos personas sin vida cerca de una escuela primaria en la colonia Bicentenario.

Las víctimas fueron halladas cerca de una cisterna en la avenida Mulatos, por ello, elementos de la Defensa y policías municipales acudieron al sitio, acordonaron la zona para comenzar con las indagatorias.

EPP