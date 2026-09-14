Seguridad

Asesinan a Maestra de Preescolar Afuera de su Casa en Escuinapa, Sinaloa

Sara Rosalina estaba a punto de entrar a su casa cuando fue atacada por varios sujetos armados

La profesora Sara Rosalina fue asesinada en el centro de Escuinapa, SinaloaFoto: Archivo

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