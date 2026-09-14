Salud

Semaglutida y Tirzepatida: Alertan por Riesgos de Medicamentos para Bajar de Peso

Semaglutida y tirzepatida pueden favorecer la pérdida de peso, pero especialistas advierten que utilizarlas sin valoración y seguimiento médico implica riesgos para la salud.

Cofepris alerta por el uso de fármacos sin supervisión.Cofepris alerta por el uso de fármacos sin supervisión. Foto: Getty Images

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Cofepris ha alertado sobre Ozempic falsificado y productos con tirzepatida comercializados irregularmente, además de ventas y publicidad de medicamentos en internet

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