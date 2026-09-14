A Esta Hora Inicia Ley Seca en CDMX y Edomex por Fiestas Patrias 2026

El Día de la Independencia es la mayor celebración laica del país y, ante las grandes multitudes que se reúnen en las plazas, no pocas autoridades optan por restringir la venta de alcohol. Te decimos qué alcaldías de la Ciudad de México y municipios del Estado de México tendrán ley seca por las fiestas patrias.

En el Estado de México, a partir de las 0:00 horas del martes 15 de septiembre, habrá ley seca en el municipio de Nezahualcóyotl. La medida se extenderá hasta las 23:59 horas del miércoles 16 de septiembre.

También en el oriente de la entidad, San Mateo Atenco aplicará ley seca. La medida no aplicará para aquellos negocios dedicados a la venta de alimentos preparados.

Otro municipio mexiquense que celebrará sin alcohol es Ecatepec, donde además se prohibió el uso sin supervisión de pirotecnia. Al respecto, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss anunció que más de mil 800 policías municipales y 113 elementos de Marina participarán en el operativo por las fiestas patrias. Más al norte, en Tecámac, se repetirá la ley seca los días 15 y 16.

En el occidente de la entidad, en Toluca y el primer cuadro de Metepec, no se permitirá la venta de alcohol de las 0:00 del 15 de septiembre hasta las 23:59 del miércoles 16.

En la Ciudad de México, la ley seca se aplicará en la totalidad de la alcaldía Tláhuac. La medida abarca desde el lunes 14 de septiembre.

Por su parte, la alcaldía Tlalpan prohibirá la venta de alcohol también desde este lunes, pero extenderá la medida hasta el 17 de septiembre. En el caso de esta alcaldía, las restricciones se limitarán al Barrio Niño de Jesús, así como a las colonias Tlalpan Centro I y Tlalpan Centro II.

La otra alcaldía capitalina que tendrá ley seca es Cuajimalpa de Morelos. La venta de alcohol se prohibirá desde las 0:00 horas del martes y hasta las 14:00 horas del 16 de septiembre.