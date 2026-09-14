Salud

A Esta Hora Inicia Ley Seca en CDMX y Edomex por Fiestas Patrias 2026

Te decimos qué alcaldías y municipios suspenderán la venta de alcohol por el Día de la Independencia y a qué hora inicia la restricción

Ley seca¿Cuándo inicia la ley seca en CDMX? Foto: Cuartoscuro
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+