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Samuel Adrián: Youtuber Mexicano Detenido por el Documental ‘Colombia: Fábrica de Niños Trans’

El creador de contenido fue detenido en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, tras negarse a retirar de internet su documental sobre tratamientos de transición de género en menores

quien-es-samuel-adrian-youtuber-documental-colombia-fabrica-ninos-transFotos: Instagram Samuel Adrian

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El arresto de Samuel Adrián en Colombia desata debate sobre tratamientos de género en menores. ¿Qué opinas sobre el documental que lo llevó a la cárcel?

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