Entretenimiento

Israel Amenaza con Retirar Nacionalidad a Directores de 'Naza', Documental Premiado en Venecia

El ministro de Cultura israelí, Miki Zohar, busca revocar la ciudadanía de Yuval Abraham y Rachel Szor tras el triunfo de su documental sobre Gaza en Venecia

Israel-amenaza-nacionalidad-directores-naza-veneciaDirectores de 'Naza' podrían perder su nacionalidad por documental premiado en Venecia. Foto: Reuters
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