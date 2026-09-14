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Muere a los 87 Años Bob Mackie, el Diseñador que Vistió a Cher, Marilyn Monroe y Madonna

Su legado sigue vivo en el vestuario de Taylor Swift, Miley Cyrus y Zendaya

Muere a los 87 Años Bob Mackie, el Diseñador que Vistió a Cher, Marilyn Monroe y MadonnaBob Mackie aparece en la 27.ª edición de los premios del Costume Designers Guild en Los Ángeles, el 6 de febrero de 2025. Foto: AP / Archivo

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