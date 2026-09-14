Muere a los 87 Años Bob Mackie, el Diseñador que Vistió a Cher, Marilyn Monroe y Madonna

Bob Mackie, diseñador de moda y vestuario que definió el glamur de Hollywood durante los años setenta, murió este lunes a los 87 años. Ganador de nueve premios Emmy, un Tony y tres veces nominado al Oscar, Mackie vistió a estrellas como Cher, Marilyn Monroe, Madonna, Barbra Streisand y Carol Burnett a lo largo de más de cinco décadas de carrera.

Un mensaje publicado en sus redes sociales señaló que vivió sus 87 años al máximo y cumplió su sueño de dedicarse por completo al diseño de moda y vestuario.

Conocido como el "Diseñador de las Estrellas", Mackie ingresó en 2002 al Salón de la Fama de la Academia de las Artes y las Ciencias de la Televisión. Diseñó el vestido de gasa con mangas de plumas blancas que Cher lució junto a él en el Met Gala de 1974, una de las llamadas "vestidos desnudos" más recordadas de la historia de la moda; la imagen terminó en la portada de la revista Time.

La relación entre ambos comenzó años antes, cuando Cher fue invitada como estrella al programa de Carol Burnett y quedó fascinada con el trabajo de Mackie. El diseñador continuó después en "The Sonny and Cher Show" y firmó los vestidos con pedrería y abdomen descubierto que la cantante lució en las alfombras rojas de los premios de la Academia, incluida la telaraña bordada de 1986 y el vestido que usó al ganar el Oscar a mejor actriz en 1988.

Con Burnett, Mackie creó personajes memorables como Nora Desmond, Eunice y Starlet O'Hara, la parodia del vestido verde de cortinas de "Lo que el viento se llevó"; esa pieza forma parte hoy de la colección del Museo Nacional de Historia Estadounidense del Smithsonian. También diseñó el vestido transparente y bordado con el que Marilyn Monroe interpretó "Happy Birthday" en un evento a favor del entonces presidente John F. Kennedy.

En Broadway, vistió a los elencos de "On the Town" en 1971 y "Moon Over Buffalo" en 1995, y ganó su Tony por el vestuario de "The Cher Show". Su influencia se refleja hoy en las apariciones de Kendall Jenner y Bella Hadid, mientras que piezas de su archivo han sido usadas por Anya Taylor-Joy, Miley Cyrus y Zendaya, quien vistió un diseño de Mackie en honor a Cher durante la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll de 2024. Para la portada de su álbum "The Life of a Showgirl" de 2025, Taylor Swift recurrió a piezas originales de Mackie.

"No intentas cambiar a nadie, solo intentas hacer que se vean mejor que nunca", dijo Mackie a The Associated Press en 2018.

Mackie fue además el primer diseñador en crear una muñeca Barbie completa y desarrolló decenas de versiones del personaje para Mattel, entre ellas una Cher vampiresa con colmillos y caja en forma de ataúd.

Estuvo casado con la corista Lulu Porter entre 1960 y 1963; su hijo, el maquillista Robert Gordon Mackie Jr., murió de sida a los 35 años. Ray Aghayan, diseñador de vestuario y su pareja durante años, murió en 2011. En 2024 se estrenó el documental "Bob Mackie: Naked Illusion" y uno de los vestidos que diseñó para Cher en 1975 se subastó ese mismo año en 101 mil 600 dólares, 25 veces su estimación original.

Con información de AP.