Ciencia y Tecnología

Así Es el PelV-1, un Virus 'Gigante' con la Cola Más Larga Jamás Observada

Los investigadores también encontraron genes relacionados con el metabolismo y la captación de luz

Así Es el PelV-1, un Virus 'Gigante' con la Cola Más Larga Jamás ObservadaHoly Spirit University of Kaslik. Foto: Reuters

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PelV-1: el virus con la cola más larga jamás vista. Infecta fitoplancton en el Pacífico y podría cambiar nuestra comprensión de los virus marinos.

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