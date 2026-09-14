Avistamiento de Tejón Americano por Primera Vez en una Década en Playa Bagdad

Por primera vez en una década de monitoreo fue registrado un tejón americano, también conocido como tlalcoyote, en Playa Bagdad. Así lo dio a conocer la organización Conibio Global A.C.

De acuerdo con los encargados de inspeccionar y monitorear esta zona costera, se trata de un hallazgo inédito, ya que durante los 10 años de seguimiento no habían documentado anteriormente la presencia de esta especie en el área.

El tejón americano, cuyo nombre científico es Taxidea taxus, es un mamífero de cuerpo robusto que mide entre 50 y 90 centímetros y puede pesar entre 3.5 y 14 kilogramos. Se caracteriza por sus extremidades cortas, garras largas y curvas, cola corta y las distintivas bandas oscuras que presenta en la cabeza.

El registro resulta relevante debido a que el ejemplar estableció su madriguera a pocos metros de la línea de costa del Golfo de México.

Ante este hallazgo, se hizo un llamado a la población a respetar la vida silvestre, evitar acercarse, tocar, capturar o alimentar al animal, además de conducir con precaución en la zona para evitar afectar su madriguera.