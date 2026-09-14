Medio Ambiente

Avistamiento de Tejón Americano por Primera Vez en una Década en Playa Bagdad

Es un mamífero poco común en la franja costera y el llamado a la población es a respetar la vida silvestre y no intentar capturarlo

Avistamiento de Tejón Americano por Primera Vez en una Década en Playa BagdadAvistamiento de Tejón Americano por Primera Vez en una Década en Playa Bagdad. Foto: Conibio Global A.C.

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Descubren un tejón americano en Playa Bagdad tras 10 años. Este mamífero es raro en la costa.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+