Calentamiento Global Pone en Peligro de Extinción a 1 de cada 4 Mamíferos: Científica

Un millón de especies de plantas y animales se puede extinguir en el año 2100 debido al aumento de la temperatura planetaria, advirtió la bióloga Julia Carabias, doctora honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De acuerdo con la científica, hasta ahora están en peligro de extinción: el 41% de los anfibios, el 26% de mamíferos y el 34% de plantas coníferas.

Pero no solo eso, sino que además está el desplazamiento de plantas hasta 10 kilómetros por año, indicó.

“Con el aumento de temperatura de 1.5 grados Celsius, que ya se obtuvo en 2024, 90% de las especies endémicas del orbe experimentarán una reducción y 95% de las marinas estarán en riesgo”, añadió durante un seminario sobre emergencia climática, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Pero además del alto riesgo de desaparición de varios grupos taxonómicos de animales, la conservacionista ambiental también alertó que ya se rebasaron los umbrales planetarios para la vida humana y las otras especies.

Es decir, se sobrepasó el marco científico que define los márgenes de seguridad para la estabilidad y habitabilidad de la Tierra frente a la actividad humana, entre ellos: integridad de la biósfera, calentamiento global, modificaciones en el sistema de tierras, acidificación del océano, cambio de agua dulce y flujos biogeoquímicos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Esfuerzos para Salvar al Lobo Mexicano Podrían Estar en Riesgo: Panora Actual de la Especie

Adicionalmente, Carabias expuso que la degradación ambiental amenaza el alcance de los 17 Objetivos de Desarrollo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable.

Ante ese panorama, la científica universitaria planteó sugerencias para enfrentar la problemática, por ejemplo, llegar a cero en: deforestación, sobreexplotación de especies, emisiones de gases de efecto invernadero y residuos y contaminación. Así como restaurar y recuperar los ecosistemas.

Para lograr eso, dijo que es necesario implementar estrategias con un sistema alimentario sostenible, que tenga prácticas agrícolas sustentables; planeación ecológica y productiva; preservación de la diversidad genética; reducción de carne y productos lácteos; ordenación pesquera, y disminución del desperdicio de alimentos y agua.

También conservación y uso de la biodiversidad; fortalecimiento de las áreas naturales protegidas; cadenas de mercados verdes; opciones de empleos e ingresos para quienes no tienen tierra, y fomento de sistemas productivos sostenibles (manejo de suelo, ecoturismo, pesca responsable y manejo forestal sostenible).

De igual manera, sugirió la aplicación de energías limpias y renovables, con rápida transición a sistemas con bajas emisiones de carbono en producción y consumo; inversiones que deben sextuplicarse al 2050; así como fomento de la economía circular, que debe minimizar la extracción de recursos naturales mediante el reúso, reparación, restauración y reciclado; promover el consumo sustentable y aumentar el financiamiento.

Además, para Carabias será necesario rediseñar ciudades resilientes; reordenar la economía local y generar fuentes de trabajo; reducir la movilidad y el congestionamiento; crear espacios de convivencia en calles iluminadas; incrementar las áreas verdes y los mercados locales.

“Es importante planificar, ordenar y tener políticas para cada una en distintas regiones del país o de otras naciones”, abundó.

SPB