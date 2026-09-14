Medio Ambiente

Calentamiento Global Pone en Peligro de Extinción a 1 de cada 4 Mamíferos: Científica

La bióloga Julia Carabias advierte que ya se rebasaron los umbrales planetarios para la vida humana y las otras especies

Crías de jaguar en Centro de Conservación de la Vida Silvestre de Chapultepec en agosto 2024El jaguar es una de las especies altamente amenazadas y en peligro de extinción. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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