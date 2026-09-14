Un operativo de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) generó momentos de tensión en la Vía Atlixcáyotl de Puebla, tras el retiro de unidades tipo van conocidas como Palalia´s Tour, que trasladan pasajeros hacia Atlixco, Izúcar de Matamoros y otros puntos de la mixteca poblana.

De acuerdo con autoridades estatales, estas unidades cuentan con placas federales de turismo, pero son utilizadas para prestar servicio de transporte público, por lo que operan fuera de la modalidad para la que están autorizadas.

La Secretaría señaló que en reiteradas ocasiones se exhortó a los concesionarios a regularizarse; ante la falta de cumplimiento, agentes de movilidad procedieron al retiro de las unidades.

Durante el operativo se registraron momentos de tensión, por lo que policías estatales desplegaron un dispositivo en la zona de la terminal para evitar enfrentamientos. autoridades señalaron que incluso existía la intención de retener a conductores de la línea de autobuses Oro.

Los principales afectados fueron los usuarios, quienes pidieron a los transportistas regularizarse y a las autoridades garantizar un servicio legal y seguro que les permita llegar a tiempo a sus trabajos y destinos.

Georgina, una usuaria del servicio de Palalia's Tour, pidió responsabilidad ante esta situación pues asegura que aunque algunas unidades de otros autobuses ya están siendo hacia Atlixco, para Izúcar de Matamoros aún no, lo que afecta a la llegada a su destino.

La presencia de las fuerzas estatales evitó que la situación escalara, mientras la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) reiteró el llamado a los prestadores del servicio para regularizar sus unidades para evitar mayores afectaciones a los usuarios.

Con información de Genaro Zepeda

MCS