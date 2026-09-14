Seguridad

Caos en Vía Atlixcáyotl tras Operativo; Retiran Rutas No Autorizadas en Puebla

Los viajes para Atlixco e Izúcar de Matamoros fueron cancelados luego de este operativo por parte de la Secretaria de Movilidad y Transporte

Retiro de unidades de Palalia's Tour en la Vía Atlixcáyotl de Puebla.Caos vial por retiro de unidades de Palalia's Tour en la Vía Atlixcáyotl de Puebla. Foto: N+

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Secretaría de Movilidad y Transporte retira unidades no autorizadas, generando caos y afectando a pasajeros en la Vía Atlixcáyotl de Puebla.

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