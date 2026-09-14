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España Pide Investigar y Aclarar Muerte de Estudiante Universitaria en Morelos

Claudia Tacoronte, de 21 años de edad, estaba de intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

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Caso Claudia Tacoronte: Exigen Esclarecer Muerte de Estudiante Española en Morelos

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Claudia Tacoronte, estudiante española, fue asesinada en Morelos. España pide esclarecer el caso. Conoce más sobre este caso.

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