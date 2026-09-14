España Pide Investigar y Aclarar Muerte de Estudiante Universitaria en Morelos

Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada, fue asesinada el fin de semana en el municipio de Cuautla, en Morelos. Este lunes, España pidió esclarecer el caso que las autoridades mexicanas investigan como feminicidio.

La joven, de 21 años de edad, estaba en México como parte de un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). La estudiante española fue apuñalada el sábado pasado en la Casa de la Cultura de Cuautla, confirmó la Fiscalía General de la entidad.

En tanto, Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos, informó que autoridades estatales establecieron contacto con el Consulado de España en México para brindar apoyo y acompañamiento a la familia de Claudia Tacoronte Aguilera.

Hoy, José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores de España, afirmó que su país busca "esclarecer los hechos hasta el final".

"Soy consciente y quiero ‌trasladar a sus familiares, con los que estamos en contacto desde el Ministerio de Exteriores, todas mis condolencias de la situación", mencionó Albares en declaraciones a la prensa.

Mientras que Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, aseguró que "ante hechos tan injustos, es imposible que las palabras den suficiente consuelo a sus seres queridos".

Por su parte, Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, lamentó el homicidio de Claudia Tacoronte y envió sus condolencias a la familia y a “toda la comunidad universitaria granadina en estos momentos tan difíciles”.

La Universidad de Granada condenó el homicidio de Claudia Tacoronte y este lunes guardó un minuto de silencio en memoria de la estudiante del cuarto curso de la carrera de Educación Infantil.

Con información de N+ y agencias.

RMT