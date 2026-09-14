Transporte público

Hasta Este Día Estarán Cerradas Estaciones de la Línea 12 del Metro CDMX

Los usuarios afectados pueden usar el servicio de transporte alternativo de RTP, con paradas en cuatro puntos

Usuarios de la Línea 12 del MetroUsuarios de la Línea 12 del Metro. Foto: @MetroCDMX

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Atención usuarios del Metro CDMX: Línea 12 cerrada de Tláhuac a Lomas Estrella por mantenimiento. Usa el servicio alternativo RTP.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+