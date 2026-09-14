Hasta Este Día Estarán Cerradas Estaciones de la Línea 12 del Metro CDMX

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que debido a trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo habrá modificaciones en el servicio de la Línea 12, que corre de Mixcoac a Tláhuac.

Los usuarios de la línea dorada, como también se le conoce, tendrán servicio de transporte alternativo de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) que hará paradas en Tláhuac, San Andrés Tomatlán, Culhuacán y Atlalilco, con el respectivo circuito de retorno.

Es importante señalar que la Línea 12 tiene correspondencias con otras cuatro líneas del Metro: la Línea 7 (Mixcoac), la Línea 3 (Zapata), la Línea 2 (Ermita) y la Línea 8 (Atlalilco). La línea dorada brinda servicio directo a tres alcaldía de la CDMX: Tláhuac, Iztapalapa y Benito Juárez.

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El Metro informó que del 12 al 16 de septiembre, la Línea 12 operará únicamente de Mixcoac a San Andrés Tomatlán, en ambos sentidos.

El tramo cerrado y sin servicio de trenes será de Tláhuac a Lomas Estrella. Se recomienda a los usarios planificar sus traslados.

El servicio se reanudará de forma total, de Tláhuac a Mixcoac, a partir del jueves 17 de septiembre en horario normal, a las 5:00 horas.

Además, las Líneas 1, 2, 7, 9, 12 y B presentan afluencia moderada y avance constante este lunes.

Con información de N+

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