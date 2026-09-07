Transporte público

Habilitarán 13 Rutas Nocturnas por el Grito de Independencia en Ensenada

El servicio especial tendrá una tarifa nocturna de 50 pesos y facilitará el regreso de asistentes a distintos puntos del municipio

Habilitarán 13 Rutas Nocturnas por el Grito de Independencia en EnsenadaHabilitarán 13 Rutas Nocturnas por el Grito de Independencia en Ensenada | Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+