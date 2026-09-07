Habilitarán 13 Rutas Nocturnas por el Grito de Independencia en Ensenada

El Gobierno de Ensenada habilitará 13 rutas de transporte público durante la celebración del Grito de Independencia, con servicio nocturno de las 22:00 horas del 15 de septiembre a la 1:00 de la mañana del 16 de septiembre.

La medida forma parte de un acuerdo entre el Gobierno de Ensenada, el Instituto de Movilidad Sustentable y empresarios del transporte, con el objetivo de facilitar el regreso de las familias que asistan a los festejos en la explanada del Centro de Gobierno.

El coordinador general de Gabinete, José Antonio Vázquez Castañeda, informó que el servicio tendrá un costo de 50 pesos por persona y contará con unidades de las líneas Amarillo y Blanco, Nativos, Brisa, Rojo y Blanco y Vigía.

Las rutas que brindarán servicio serán Villas 6-7, Villas 4-Todos Santos, Villas 1-2-3, Escorpión y Villas del Roble, de Amarillo y Blanco; Flores Paraíso, de Nativos; Sauzal-Ensenada, Mandadero y Cañón Buena Vista, de Brisa; Encinos y Presa 8, de Rojo y Blanco; así como Maneadero y Cañón Buena Vista, de Vigía.

El abordaje de las unidades se realizará en la calle Westman, que permanecerá cerrada para facilitar la salida de los camiones. Los horarios de salida serán anunciados desde el escenario durante la celebración.

Además, personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal instalará un filtro de revisión previo al ingreso de los pasajeros, como parte de las medidas para garantizar la seguridad de usuarios y choferes.

La celebración del Grito de Independencia se realizará en la explanada del Centro de Gobierno, donde habrá verbena popular, números artísticos, la ceremonia oficial y la presentación de la Sonora Dinamita.

APG