Transporte público

Reporte del Servicio del Metro CDMX ante el Regreso a Clases: Operación y Afluencia

Este lunes, miles de estudiantes vuelven a las aulas; el Metro de la Ciudad de México informó cómo están las líneas

Vagón de la Línea 1 del Metro CDMXVagón de la Línea 1 del Metro CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Con el regreso a clases, el Metro CDMX mantiene servicio activo en varias líneas.

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