Reporte del Servicio del Metro CDMX ante el Regreso a Clases: Operación y Afluencia

El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México reportó una afluencia moderada de usuarios en este regreso a clases de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Precisó que hay circulación constante de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12 y A.

De acuerdo con el reporte de operación, el servicio se mantiene activo en estas líneas, aunque las condiciones de movilidad pueden modificarse a lo largo del día debido a posibles eventualidades que pudieran presentarse en la red.

Asimismo, el Metro informó que la estación Zócalo/Tenochtitlan, correspondiente a la Línea 2, opera con normalidad en ambas direcciones, por lo que los usuarios pueden realizar ascensos y descensos en ambos sentidos.

El organismo recomendó a los pasajeros mantenerse atentos a los avisos oficiales y considerar posibles cambios en los tiempos de traslado, especialmente durante las primeras horas de la jornada por el regreso a clases.

Por su parte, Adrián Rubalcava, director del Metro, informó que personal del Sistema de Transporte Colectivo Metro realizó este lunes un operativo en la Línea 2 para retirar una muleta que cayó accidentalmente a la zona de vías, situación que provocó afectaciones momentáneas en el avance de los trenes.

FBPT