Se Registran Nuevos Sismos de Magnitud Mayor a 4 en México, Informa el SSN

Estados del sureste de México fueron sacudidos nuevamente por sismos este lunes, de acuerdo con el reporte más reciente del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

En redes sociales, el organismo detalló que fueron temblores de magnitud mayor a 4.0 ocurridos en Chiapas y Oaxaca.

Y es que la actividad sísmica continúa en territorio chiapaneco, pues suman más de 2 mil 200 réplicas del sismo magnitud 7.4 registrado en el municipio de Ciudad Hidalgo el pasado 17 de julio.

Después de ese potente temblor, el SSN publicó un reporte especial en el que recordó que México se encuentra en una zona de alta sismicidad debido a la interacción de 5 placas tectónicas: La placa de Norteamérica, la de Cocos, del Pacífico, de Rivera y la placa del Caribe.

Además, destacó que Chiapas es uno de los estados con mayor sismicidad en la República Mexicana.

Según el reporte más reciente, este día se registraron tres sismos: el primero ocurrió a las 02:26 horas a 62 kilómetros (km) al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, y tuvo una magnitud de 4.0.

Un segundo temblor sacudió el este de Unión Hidalgo, Oaxaca, a las 05:02 horas con magnitud 4.1, y el tercero se registró a las 09:40 horas, a 290 km al suroreste de Ciudad Hidalgo, con magnitud 4.4.

Además de México, varios países de Latinoamérica también han registrado poderosos sismos, entre ellos Venezuela, Colombia y Perú.

Ante este panorama, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), es importante contar con una mochila de emergencia que ayude a sobrevivir las primeras horas de un desastre.

El organismo recomienda prepararla con artículos como: linterna; radio sin internet, TV ni redes de telefonía; agua; alimentos no perecederos; ropa abrigadora; encendedor o cerillos; silbato; fotocopia de documentos importantes o guardados en un USB; copia de las llaves de la casa; así como medicinas o latas de leche en caso de que en la familia haya bebés, personas con un tratamiento médico o adultos mayores.

SPB