Sociedad

Se Registran Nuevos Sismos de Magnitud Mayor a 4 en México, Informa el SSN

La actividad sísmica continúa en la República Mexicana, país donde hay temblores por la interacción de cinco placas tectónicas

Instalaciones del SSN dentro del Instituto de Geofísica de la UNAM, en septiembre 2016. Foto: Cuartoscuro | ArchivoInstalaciones del SSN dentro del Instituto de Geofísica de la UNAM, en septiembre 2016. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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