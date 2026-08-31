Europa Pone Bajo la Lupa a ChatGPT, Reddit y Roblox, un Precedente Tecnológico

Las plataformas ChatGPT, Reddit y Roblox deberán someterse a un estándar más alto de escrutinio y responsabilidad en la Unión Europea, en línea con su gran impacto en los ciudadanos y en la sociedad, explicó Henna Virkkunen, responsable de Tecnología de la UE.

Se trata de la primera vez que la Comisión Europea designó a ChatGPT como "motor de búsqueda de muy gran tamaño" y a Reddit y Roblox como "plataformas de muy gran tamaño" bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), al superar los 45 millones de usuarios mensuales en la UE que marca la ley como umbral para el régimen de supervisión más estricto.

Ahora, ChatGPT deberá cumplir normas de seguridad más estrictas por formar parte de la lista de servicios digitales sujetos a un mayor escrutinio legal, algo inédito para un chatbot de inteligencia artificial (IA). Mientras que Reddit y Roblox contarán con obligaciones y supervisión adicionales.

Las tres empresas cuentan con cuatro meses para cumplir con las obligaciones adicionales establecidas en la Ley de Servicios Digitales, una de las principales herramientas legales que la Unión Europea ha desplegado en los últimos años para controlar a las grandes tecnológicas.

Entre las obligaciones se incluyen evaluar y mitigar los riesgos sistémicos derivados de sus servicios y sistemas algorítmicos relacionados con los siguientes puntos: Difusión de contenidos ilegales, efectos negativos en menores, bienestar físico y mental de los usuarios, derechos fundamentales, procesos electorales y seguridad pública.

Es la primera vez que la DSA pone bajo la lupa a un chatbot de IA como ChatGPT y una plataforma de videojuegos como Roblox, una acción que marca un precedente.

Si chatbots, como Gemini o Copilot, o videojuegos con contenido generado por usuarios, como Fortnite o Minecraft, cruzan el mismo umbral de usuarios, podrían seguir el mismo camino en Europa.

Desde 2022, la DSA es la principal herramienta con la que la Unión Europea regula las grandes plataformas de internet. En 2023, amplió su lista de "muy grandes" y abrió varias investigaciones, que derivaron en sanciones por incumplimientos que ya superan los 870 millones de euros: 550 millones de euros a AliExpress, 200 millones de euros a Temu y 120 millones de euros a X. Además, cuenta con procedimientos abiertos contra Meta, TikTok y Shein.

Las designaciones ocurrieron un momento en el que la Unión Europea intensificó la aplicación de la normativa contra las mayores plataformas digitales del mundo, muchas de ellas estadounidenses, a pesar de las fuertes críticas y amenazas de represalias por parte de ese país.

En Estados Unidos, ambas plataformas afrontan problemas legales: Roblox, por cuestiones relacionadas con la explotación infantil, y el chatbot de OpenAI, por inducir y contribuir a la planificación de tiroteos, crear adicción en menores de edad y debilitar el pensamiento crítico de sus usuarios.

Con información de agencias.

RMT