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Europa Pone Bajo la Lupa a ChatGPT, Reddit y Roblox, un Precedente Tecnológico

El chatbot de OpenAI y la plataforma de videojuegos enfrentan problemas legales relacionados con explotación infantil y adicción en menores, en Estados Unidos

Niño jugando en RobloxNiño jugando en Roblox. Foto: Reuters | Archivo

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Europa intensifica su control sobre ChatGPT, Reddit y Roblox por riesgos a menores. ¿Qué significa esto para el futuro de las plataformas digitales?

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