Internacional

Van Más de 900 Muertos y 4,700 Desaparecidos por Riada en Nepal y China

Expertos y científicos atribuyen la devastadora inundación al derrumbe de un enorme glaciar

NepalLas operaciones de evacuación aérea dirigidas por el Ejército han completado 411 vuelos de helicóptero, logrando poner a salvo a 10.451 personas, entre ellas 3.344 ciudadanos nepalíes y 252 extranjeros. Foto: AP.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+