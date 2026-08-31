Van Más de 900 Muertos y 4,700 Desaparecidos por Riada en Nepal y China

A medida que pasan los días y se ve la magnitud de la catástrofe, el saldo del alud que devastó el pasado miércoles Nepal y China se agravó aún más este lunes, alcanzando más de 900 muertos y 4,700 desaparecidos.

"Nuestro país se enfrenta a un desastre natural de una magnitud inimaginable y desgarradora", declaró el primer ministro nepalí Balendra Shah, "pero avanzamos con determinación para proteger la vida de los ciudadanos".

En condiciones peligrosas y bajo la amenaza de una nueva crecida de las aguas, los rescatistas redoblan sus esfuerzos para intentar arrancar a posibles supervivientes del mar de barro que ha sepultado a esta remota región del Himalaya.

La policía nepalí compartió la historia del rescate milagroso, el viernes, de una niña de 6 años. "La encontramos bajo los escombros (...) solo asomaba la cabeza", declaró a la AFP uno de sus oficiales, Bahadur Karki.

"Hoy está fuera de peligro y se recupera en un hospital rodeada de su familia".

A pesar de sus esfuerzos, las autoridades nepalíes seguían este lunes sin lograr entrar en contacto con un centenar de obreros que creen atrapados en un túnel de una obra en la región siniestrada.

Los rescatistas siguen "evacuando el agua y los escombros" del túnel, utilizando explosivos y maquinaria de excavación, informó el ejército nepalí.

Otras operaciones están en curso en túneles del mismo valle, en lugares de centrales hidroeléctricas o de construcción de represas.

Varias decenas de militares, policías y guías nepaleses trabajan día y noche en estos lugares de difícil acceso, asistidos por especialistas procedentes de India, China y Corea del Sur.

Hospitalizado en la capital, Katmandú, un empleado de la central hidroeléctrica Upper Trishuli, Shibu Giri, de 44 años, describió el lunes a la AFP cómo escapó milagrosamente a la ola que lo arrasó todo.

"Fue como un tsunami, con un ruido enorme y una enorme nube de polvo", señaló. "Huyendo, subimos a las alturas (...) ya no se veía nada, realmente creí que no saldría con vida".

En el lado chino, los equipos de rescate exploran con las mismas dificultades el corazón de la zona siniestrada en el Tíbet, en particular el puesto fronterizo de Gyirong, cuyo edificio fue borrado por las aguas.

Expertos y científicos atribuyen la devastadora crecida del miércoles al derrumbe de un enorme glaciar, que transformó un apacible río en un torrente furioso.

Según los últimos informes oficiales, aún muy provisionales, se han localizado 919 cadáveres en total: 903 del lado nepalés y 16 en la vertiente tibetana.

El paso incesante de helicópteros y patrullas de los equipos de rescate han permitido evacuar a millas de víctimas, pero las autoridades de ambos países siguen sin noticias de cerca de 5.000 personas: 4.247 en Nepal y 546 en China.

Entre ellas figuran cientos de extranjeros, turistas, peregrinos u obreros.

Seis días después de la catástrofe, las familias de los desaparecidos siguen agolpándose en los hospitales y morgues de todo Nepal en busca de información sobre sus seres queridos.

Es especialmente el caso en Bharatpur, en el sur de Nepal, donde la fuerza de las aguas arrastró unos 250 cuerpos a más de 100 kilómetros del inicio del desastre.

En un edificio, se invita a los allegados a intentar identificarlos en imágenes de video. Se trata de un trabajo largo, difícil y contra el tiempo.

Mientras la morgue de Bharatpur está desbordada de cadáveres, las autoridades comenzaron el domingo a enterrar algunos sin siquiera esperar a su identificación, por motivos sanitarios.

Estas inhumaciones tienen lugar después de la toma de una muestra de ADN, precisaron las autoridades, y con carácter provisional para las víctimas de confesión hindú.

Sus familias podrán posteriormente, tras una identificación formal, exhumarlos e incinerarlos como establece la tradición.

"Se han recuperado numerosos cuerpos y han comenzado a descomponerse", justificó un responsable del Ministerio de Relaciones Exteriores, Amrit Bahadur Rai.

Por ahora el costo de la tragedia ascienden a "millas de millones de dólares", advirtió el gobierno de Nepal.

"Es un desastre en curso", resumió para la AFP Abiodun Banire, de la oficina nepalí del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

La tragedia fue causada por el colapso de un glaciar, que envió una pared de agua y escombros río abajo, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El primer ministro nepalí, Balendra Shah, ha subrayado la inequidad de que Nepal sufre los impactos extremos del cambio climático cuando tiene una de las emisiones de carbono per cápita más bajas del mundo.

Eso se debe a su ubicación en el Himalaya, la cordillera más alta del mundo, donde los glaciares se están derritiendo a gran velocidad a medida que el planeta se calienta.

ASJ