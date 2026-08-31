Educación

Vuelven a Clases Cerca de 24 Millones de Alumnos de Educación Básica

Las autoridades emitieron recomendaciones para evitar fraudes digitales durante la compra de útiles escolares y dispositivos electrónicos

ClasesAnte el incremento de usuarios por el regreso a clases, el Metro de la Ciudad de México reforzará la seguridad en sus instalaciones. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa.

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