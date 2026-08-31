Vuelven a Clases Cerca de 24 Millones de Alumnos de Educación Básica

Tras concluir el periodo vacacional de verano, este lunes regresan a las aulas cerca de 24 millones de estudiantes de educación básica en todo el país, con el inicio del ciclo escolar 2026-2027.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, el nuevo ciclo tendrá una duración de 185 días y concluirá el 9 de julio de 2027.

La empresa de publicidad IMU reportó que el regreso a clases puede incrementar entre 20 y 30 por ciento los tiempos de traslado durante las horas pico en la CDMX, por lo que un recorrido habitual de 45 minutos podría extenderse hasta casi una hora.

Según la compañía, este cambio también modifica los horarios, las rutas de traslado y los momentos de consumo, mientras que las audiencias pasan más tiempo en movimiento y expuestas a la ciudad.

Durante el año escolar se realizarán ocho sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar, programadas para el último viernes de cada mes.

El calendario contempla además suspensiones de clases el 16 de septiembre, 2 y 16 de noviembre y 25 de diciembre de 2026, así como el 1 y 6 de enero, 1 de febrero, 15 de marzo y 5 de mayo de 2027.

Los estudiantes tendrán dos periodos de vacaciones: el primero será del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027, mientras que el segundo comprenderá del 22 de marzo al 3 de abril de 2027.

En tanto, las preinscripciones para preescolar, primero de primaria y primero de secundaria, correspondientes al ciclo 2027-2028, se realizarán del 2 al 12 de febrero de 2027.

Ante el incremento de usuarios por el regreso a clases, el Metro de la Ciudad de México reforzará la seguridad en sus instalaciones. Para este lunes participarán cinco mil 800 policías, principalmente en estaciones de mayor afluencia, terminales y zonas de transbordo.

Se recomendó a los usuarios respetar la línea amarilla y los espacios destinados a mujeres y menores, además de evitar obstruir las puertas y mantener sus pertenencias alejadas de las vías para prevenir accidentes.

Las autoridades capitalinas también emitieron recomendaciones para evitar fraudes digitales durante la compra de útiles escolares y dispositivos electrónicos.

Entre las medidas se encuentra verificar la autenticidad del vendedor, comprobar que el establecimiento tenga datos de contacto verificables y una presencia comercial legítima.

También aconsejaron comparar precios antes de comprar y revisar que los descuentos ofrecidos sean razonables.

En el caso de las compras por internet, recomendaron comprobar la autenticidad del sitio y acceder a las páginas escribiendo directamente la dirección en el navegador o mediante enlaces de fuentes oficiales.

Además, pidieron evitar depósitos a cuentas personales, verificar la identidad del beneficiario y confirmar que el comercio o institución tenga mecanismos formales de cobro.

Otra recomendación es proteger los datos personales y no compartir identificaciones oficiales, contraseñas, NIP, códigos de verificación ni fotografías de tarjetas bancarias. Las autoridades llamaron a privilegiar comercios reconocidos.

Padres y madres de familia abarrotaron la calle de Mesones, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, para completar las listas de útiles escolares. En los establecimientos encontraron mochilas, lapiceras, materiales didácticos y artículos de papelería.

Una madre de familia señaló que encontró precios accesibles y explicó que logró reunir parte del dinero con ayuda de bonos y de su trabajo.

"Muy accesibles, todo muy barato, mucho más económico. Cuadernos, colores, todo lo básico", comentó.

Otra entrevistada acudió desde Pachuca, Hidalgo, para comprar artículos para su nieta que ingresará a preescolar.

"Vengo a comprar para la nieta: crayolas, cartulina, pegamento, resistol, barras de silicón. Para preescolar siempre ha sido eso. Yo desde Pachuca vengo y aprovecho", relató.

También hubo quienes aprovecharon para comprar mercancía para revender. Una comerciante identificada como Marina acudió a surtirse para su colonia.

"Resistol, sacapuntas, colores, gomas, libretas, lo más básico", explicó.

En la capital del país, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegará 15 mil policías desde las 06:00 horas de este lunes como parte del Operativo Regreso a Clases 2026-2027.

El dispositivo contempla acciones de seguridad, prevención y vialidad en las 16 alcaldías y contará con mil 410 vehículos oficiales, 28 motocicletas, cinco grúas, nueve ambulancias, cuatro motoambulancias y una unidad de rescate del ERUM. Además, un helicóptero de los Cóndores realizará sobrevuelos de vigilancia para apoyar al personal en tierra.

Con información de N+

ASJ