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A Esta Hora Inicia Marcha que Bloqueará Zona Centro de la CDMX

Aquí te decimos cuál es la ruta de la manifestación de este lunes

Manifestantes bloquean Reforma y BucareliBloqueo en Paseo de la Reforma y Bucareli. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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