A Esta Hora Inicia Marcha que Bloqueará Zona Centro de la CDMX

La Ciudad de México (CDMX) inicia la semana con movilizaciones sociales que causarán afectaciones viales, una de ellas será encabezada por integrantes del Movimiento Plural de Maquineros, en la zona centro.

La marcha del Movimiento Plural de Maquineros partirá a las 11:00 horas, con una ruta que irá del Hemiciclo a Juárez a la Secretaría de Gobernación, ubicada en la calle Abraham González 48, en la colonia Juárez, como parte de su Cruzada Nacional de la Industria del Entretenimiento, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en su agenda de este lunes.

Con la marcha, los manifestantes exigirán el cese de las acciones de las autoridades que consideran arbitrarias y que afectan sus fuentes de trabajo. Además, solicitarán el reconocimiento de su labor dentro de la industria del entretenimiento popular como un medio legítimo de sustento familiar y no como una actividad delictiva.

Otra de sus demandas es obtener condiciones laborales estables que les permitan desarrollar sus actividades sin acoso institucional, garantizando la protección de sus ingresos y el respeto a la dignidad de su gremio.

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