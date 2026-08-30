Transportistas Suspenden Bloqueos en Edomex Tras Avance de Acuerdos con SEMOV

Las empresas que integran TROLEMEX informaron que, debido a los avances en las conversaciones con la Secretaría de Movilidad del Estado de México (SEMOV), decidieron suspender los bloqueos que habían programado para este lunes, que regresan a clases millones de estudiantes de nivel básico en la entidad.

A través de un comunicado, la compañía informó que SEMOV se comprometió a emitir resolución a mediados del mes de septiembre y, a partir de ella, se dará continuidad a la firma del convenio para la adquisición de vehículos, así como a la posterior entrega del Título de Concesión y a la definición de los tiempos y mecanismos para acceder a los bonos de chatarrización.

TROLEMEX señaló que las movilizaciones programadas para el 31 de agosto quedan suspendidas, mientras dan seguimiento a que las acciones del gobierno mexiquense vayan en concordancia con sus peticiones.

"Confiamos en que los acuerdos permitan avanzar hacia una solución; de no ser así, valoraremos las acciones que correspondan", advirtió.

La principal demanda de los transportistas que conforman TROLEMEX es la formalización de su participación en el Trolebús Chalco–Santa Martha, el reconocimiento de los porcentajes de participación notificados por SEMOV, así como de las afectaciones que, aseguraron, han enfrentado.

Los concesionarios previamente señalaron que, desde que inició operaciones dicho sistema de transporte, el 19 de mayo de 2025, las seis empresas que integran TROLEMEX acumulan pérdidas por alrededor de 510 millones de pesos.

TROLEMEX, cuyas rutas recorren la región de los volcanes, había anunciado un bloqueo en la zona oriente del Estado de México para este lunes de inicio del ciclo escolar.