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Transportistas Suspenden Bloqueos en Edomex Tras Avance de Acuerdos con SEMOV

TROLEMEX anunció una serie de cierres viales para este lunes, debido al regreso a clases de millones de estudiantes

Protesta de transportistas en EdomexFoto: Cuartoscuro | Ilustrativa

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