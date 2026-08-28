A Esta Hora Inicia Marcha que Colapsará Centro de la CDMX

Una movilización por el derecho a una muerte digna recorrerá este viernes distintos puntos del Centro Histórico de la Ciudad de México, por lo que se prevén afectaciones viales y complicaciones para quienes transiten por la zona.

La marcha tiene como propósito visibilizar la iniciativa conocida como Ley Trasciende y entregar más de 180 mil firmas reunidas en respaldo de esta propuesta.

Comenzó a las 9:58 horas en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes, sobre avenida Juárez, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Posteriormente, a las 10:15 horas, los participantes tienen previsto dirigirse al Congreso de la Ciudad de México, ubicado en la zona de Donceles y Allende.

Después, a las 10:30 horas, la movilización continuará hacia Palacio Nacional, en la Plaza de la Constitución.

La protesta, bajo la consigna "Por el derecho a decidir hasta el final de la vida", tiene como eje principal promover el reconocimiento del derecho de cada persona a tomar decisiones relacionadas con el final de su vida cuando enfrenta una enfermedad incurable.

De igual manera, piden la "Ley Trasciende" para establecer condiciones para que los pacientes puedan acceder a una muerte digna, evitar sufrimientos considerados innecesarios y recibir acompañamiento médico, ético y humano durante este proceso.

FBPT