Marchas

A Esta Hora Inicia Marcha que Colapsará Centro de la CDMX

La protesta en principales vialidades de la capital busca impulsar una legislación sobre el derecho de las personas a decidir sobre el final de su vida

Protesta a favor de una muerte digna.Un grupo de personas protestaron a favor de una muerte digna. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+