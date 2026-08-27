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Evita Esta Zona en CDMX por Bloqueo de Trabajadores de la Secretaría de Cultura

Los integrantes del Sindicato Independiente protestan contra la violencia laboral y para exigir el pago puntual de salarios y prestaciones

Protesta de trabajadores de la Secretaría de CulturaProtesta de trabajadores de la Secretaría de Cultura en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¡Atención CDMX! Bloqueo en la Secretaría de Cultura por protesta de trabajadores. Exigen mejores condiciones laborales y pago puntual. Evita la zona.

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