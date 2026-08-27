Evita Esta Zona en CDMX por Bloqueo de Trabajadores de la Secretaría de Cultura

En la Ciudad de México (CDMX), se esperan varias marchas para este jueves, una de ellas es la de integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Secretaría de Cultura.

Cabe recordar que los trabajadores sindicalizados de esta dependencia han protestado en diversas ocasiones para exigir mejores condiciones laborales.

Los trabajadores realizaron un mitin “Por nuestros derechos y por la cultura”, para protestar en contra de la violencia laboral, el autoritarismo y la represión en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, así como en la Dirección General de Bibliotecas; también para exigir la basificación de las y los profesores de asignatura de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el pago puntual de salarios y prestaciones, además de la atención inmediata a los problemas de todas las instituciones que conforman a la Secretaría de Cultura.

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Secretaría de Cultura se concentraron al mediodía en la alcaldía Cuauhtémoc.

Lugar: Secretaría de Cultura, en Dinamarca No. 84, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, evitar la zona, en la medida de lo posible, y buscar rutas alternas.

Con información de N+