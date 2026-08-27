Piden en Europa que Meta Brinde Protección Permanente para Menores de Edad

Luego del acuerdo judicial que alcanzó Meta en Estados Unidos, la Comisión Europea ha mantenido contacto con la compañía y ahora la instó a que ofrezca compromisos “permanentes” para los menores de edad en la Unión Europea.

El acuerdo en territorio estadounidense contempla protecciones limitadas en el tiempo, pero la Comisión Europea indicó que en esta zona hay una legislación que cumplir.

"Si ofreces compromisos en Europa son para todo el futuro: no están limitados en el tiempo. Aquí tenemos una legislación en vigor (que se debe) cumplir", dijo el portavoz comunitario Thomas Regnier.

En la rueda de prensa diaria del Ejecutivo comunitario, el funcionario fue cuestionado si Bruselas aceptaría condiciones similares a las pactadas por Meta en EUA.

Regnier confirmó el contacto de la Comisión con Meta tras el acuerdo, alcanzado ante una corte federal de California, que pone fin a un litigio de varios años sobre el impacto de sus plataformas en menores.

"No hay nada nuevo. Es un diálogo continuo", dijo el portavoz e insistió en que Bruselas busca garantizar "al menos" un nivel de protección equivalente para los menores europeos.

Cabe señalar que una investigación de la UE sobre Meta concluyó el mes pasado que los diseños "adictivos" de Facebook e Instagram incumplen la Ley de Servicios Digitales.

Por ello, recalcó que corresponde a la empresa presentar compromisos concretos para corregir esas infracciones, entre ellos herramientas de gestión del tiempo de pantalla y controles parentales.

"El balón está ahora en el tejado de Meta", señaló Regnier, quien expuso que la Ley se basa en un enfoque de mitigación de riesgos y no en medidas prescriptivas como las estadounidenses.

"Aquí no hay una casilla que marcar. Nosotros ya determinamos que el diseño adictivo es perjudicial y debe mitigarse; ahora es la empresa la que tiene margen para plantear cómo hacerlo", abundó.

Con información de EFE.

SPB