Internacional

Piden en Europa que Meta Brinde Protección Permanente para Menores de Edad

La Comisión Europea señaló que si se ofrecen compromisos en la zona son para todo el futuro; “no están limitados en el tiempo”, dijo

Un trabajador se encuentra en el interior del Meta Lab en Los Ángeles, en mayo 2026. Foto: ReutersUn trabajador se encuentra en el interior del Meta Lab en Los Ángeles, en mayo 2026. Foto: Reuters
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