Internacional

EUA Destaca Reunión entre Roberto Velasco y Marco Rubio

La Embajada de EUA en México hizo énfasis en el compromiso de ambas naciones para trabajar en conjunto en el combate del tráfico de fentanilo, migración ilegal y contra organizaciones narcoterroristas

Roberto Velaso y Marco RubioRoberto Velasco, canciller mexicano, y el secretario de Estado de EUA, Marco Rubio. Foto: Reuters

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