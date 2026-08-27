EUA Destaca Reunión entre Roberto Velasco y Marco Rubio

El embajador Ronald Johnson resaltó que el encuentro entre el canciller de México, Roberto Velasco, y Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, reflejó "compromiso de trabajar juntos" en temas que consideran prioritarios.

A través de una publicación en redes sociales, Johnson señaló que entre los asuntos abordados se encuentran la migración irregular, el tráfico de fentanilo y las actividades de los cárteles y otras organizaciones criminales.

"Mediante una estrecha coordinación y acciones decisivas, seguiremos dando resultados", resaltó el embajador estadounidense, quien también sostuvo que estos esfuerzos buscan contribuir a que México y Estados Unidos sean países más seguros y prósperos.

Por su parte, Marco Rubio calificó como decisivas las acciones que ambos gobiernos deben emprender para atender temas como la migración irregular, combatir el tráfico de fentanilo y desmantelar a organizaciones criminales, que forman parte de la agenda de seguridad entre México y EUA.

Cabe señalar que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México indicó que los funcionarios hicieron énfasis en mantener la coordinación entre los dos países.

En este sentido, Velasco resaltó que la cooperación debe continuar bajo principios como el respeto a la soberanía y a la integridad territorial, la responsabilidad compartida, la confianza entre ambas naciones y una colaboración que no implique subordinación.

FBPT