Seguridad

Operativo en Tamaulipas: Aseguran Tigres, Jaguares y 68 Mil Litros de Diésel

Tigres de Bengala, jaguares, monos araña, leones africanos, hienas y otras especies fueron localizados durante cinco cateos realizados en Tamaulipas.

Cateos en Tampico y Altamira Dejan 135 Animales Exóticos AseguradosCateos en Tamaulipas Dejan 135 Animales Exóticos Asegurados. Foto: Secretaría de Marina

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Autoridades en Tamaulipas aseguran 135 animales exóticos, entre ellos especies en peligro.

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