Operativo en Tamaulipas: Aseguran Tigres, Jaguares y 68 Mil Litros de Diésel

Un operativo realizado en los municipios de Tampico y Altamira, Tamaulipas, dejó como resultado el aseguramiento de cinco inmuebles, 135 animales exóticos, alrededor de 68 mil litros de diésel y la detención de una persona.

Las acciones fueron realizadas por elementos de la Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como parte de investigaciones relacionadas con el presunto mercado ilícito de hidrocarburos.

Los cateos se llevaron a cabo en un centro de almacenamiento, una gasolinera clandestina, una vivienda, un taller y un rancho. Fue precisamente en este último inmueble donde las autoridades localizaron los animales.

Entre los ejemplares asegurados se encuentran cinco tigres de Bengala, tres jaguares, un ligre, 21 monos araña, dos hienas, tres leones africanos, bisontes, tortugas sulcata, búfalos y un camello.

De acuerdo con las autoridades, al menos 35 de los ejemplares se encuentran dentro de alguna categoría de riesgo establecida por la NOM-059-SEMARNAT-2010. Entre ellos hay monos araña mexicanos, jaguares, un tigrillo, una guacamaya verde y bisontes americanos, considerados en peligro de extinción.

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En cumplimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad y en seguimiento a investigaciones relacionadas con el mercado ilícito de hidrocarburos, elementos de la Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República y Secretaría de Seguridad y Protección… pic.twitter.com/w2JqYET6i0 — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) August 27, 2026

También fueron localizadas especies cuyo comercio internacional está regulado por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, conocida como CITES.

Los 135 animales quedaron bajo disposición de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que estará a cargo de su valoración, resguardo y manejo especializado.

En los otros inmuebles, las autoridades localizaron aproximadamente 68 mil litros de diésel, además de un tractocamión, dos pipas, una camioneta pick up, dos frac tanks, dos autotanques y equipo utilizado para el almacenamiento y manejo de hidrocarburos.

También fueron aseguradas bombas de presión, tanques de almacenamiento y reactores, una motobomba, mangueras, contenedores, equipos de comunicación, dos armas de fuego y cartuchos.

Una persona fue detenida durante los cateos y quedó a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica. Los cinco inmuebles permanecen asegurados y bajo resguardo de las autoridades.

Del total de los ejemplares 90 se encuentran con estatus de protección a nivel nacional o internacional, al encontrarse listados por la NOM-059-SEMARNAT-2010 o en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES).

Durante la valoración pericial se determinó que los ejemplares se encuentran, en términos generales, en condiciones físicas y de salud favorables.