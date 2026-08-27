Accidentes

Automóvil Embiste a Motociclistas en Veracruz; Una Mujer Murió

El conductor involucrado presuntamente huyó del lugar, mientras la persona que manejaba el vehículo de dos ruedas sufrió una fractura en uno de sus brazos.

Motociclistas son embestidos por vehículo en Coatzacoalcos. El saldo un fallecido y un lesionadoMotociclistas son embestidos por vehículo en Coatzacoalcos. El saldo un fallecido y un lesionado. Foto: Archivo N+

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Un vehículo embiste una motocicleta dejando como saldo una mujer fallecida y un hombre herido. El conductor del automóvil presunto responsable del accidente, huyó.

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