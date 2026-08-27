Automóvil Embiste a Motociclistas en Veracruz; Una Mujer Murió

En Coatzacoalcos, una mujer perdió la vida y un hombre resultó lesionado luego de que la motocicleta en la que viajaban fuera impactada por un automóvil particular en la colonia Manuel Ávila Camacho en el sur de Veracruz.

Según datos recabados accidente ocurrió en el cruce de las calles Hilario Rodríguez Malpica e Ignacio Zaragoza, donde circulaba una motocicleta con placas del estado de Veracruz, en la que viajaban ambas personas.

Presuntamente la motocicleta se desplazaba de norte a sur sobre la calle Ignacio Zaragoza y, al llegar al cruce con Malpica, fue embestida por un automóvil que presuntamente circulaba de oriente a poniente.

Debido al fuerte impacto, la mujer quedó sobre el pavimento y perdió la vida en el lugar. El hombre que conducía la motocicleta sufrió una fractura en uno de sus brazos y fue auxiliado por paramédicos de Protección Civil.

El conductor del automóvil involucrado presuntamente huyó del lugar. La zona fue acordonada y personal de Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes y efectuó el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense

La Fiscalía General del Estado (FGE) inició las investigaciones para esclarecer la causa que originó este accidente.