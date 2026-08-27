Accidentes

Tractocamión Cargado con Palets de Plástico Volcó en la Autopista México-Puebla

Congestionamiento vial provocó el accidente de tráiler a la altura de Bosques de Santa Anita.

El accidente afectó la circulación con sentido a la CDMX.El accidente afectó la circulación con sentido a la CDMX. Foto: N+

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Tractocamión volcado en la Autopista México-Puebla provoca caos vial. La carga de palets plásticos quedó esparcida, obligando a maniobras de emergencia.

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