Tractocamión Cargado con Palets de Plástico Volcó en la Autopista México-Puebla

El choque y volcadura de un tractocamión se presentó en la Autopista México-Puebla, a la altura de la Colonia Bosques de Santa Anita, en el municipio de Puebla.

La unidad transportaba decenas de palets plásticos en su contenedor, sin embargo, el conductor perdió el control del volante, lo que ocasionó que se derrapara, se volcara y se arrastrara por algunos metros, quedando sobre su costado izquierdo.

La carga de la unidad terminó regada sobre los carriles. Foto: N+

En la caída, la mercancía que llevaba quedó tirada sobre la cinta de circulación. Esto obligó al resto de los vehículos que se dirigían a la Ciudad de México a detener intempestivamente su marcha para no chocar contra la unidad siniestrada.

Con la carga tirada y el tráiler volcado, fue necesario que los automovilistas circulasen a la extrema derecha con toda precaución para poder pasar uno por uno, lo que ocasionó un congestionamiento vehicular que se hizo más grave cuando comenzaron los trabajos de las corporaciones de atención a emergencias y seguridad para tratar de levantar la unidad y retirarla de ese sitio.

Con información de Ehécatl Mello

JAPR